Firmom działającym na rynku nieruchomości nie brakuje dziś wyzwań, związanych m.in. ze zmianami w otoczeniu gospodarczym i prawnym. Jak zarządzać zmianą w sektorze nieruchomości? O to pytamy Zuzannę Paciorkiewicz, Cushman & Wakefield.

Co jest kluczowe w zarządzaniu zmianą? - Punktem wyjścia do zarządzania zmianą jest znalezienie odpowiedzi na pytanie dokąd zmierzamy. Kluczowe jest wyznaczenie sobie strategicznego kierunku, w postaci jakiegoś celu, popartego wizją przyszłości, do której dążymy. Wtedy jesteśmy w stanie wszystkie procesy, działania i plany ustawić pod kątem realizacji celu strategicznego - mówi Zuzanna Paciorkiewicz, Co-Head of Asset Services CEE in Cushman & Wakefield.

Jak dodaje, to może być potem zmieniane, zależnie od okoliczności zewnętrznych. Zasady te są aktualne zarówno w przypadku ludzi, firm jak i aktywów czy budynków, którymi zarządzamy.

- Dzieje się tak dlatego, że również w przypadku każdego budynku musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: dokąd zmierzamy. Jaki chcemy, żeby ten budynek był. Jakie są jego unikatowe cechy. Co będziemy chcieli w długim terminie eksponować i też jakie są nasze cele: czy będziemy trzymać to aktywo krótkoterminowo, czy będziemy inwestować i trzymać nieruchomość długoterminowo w swoim portfelu - wyjaśnia ekspertka.

Tamara Marczewska, Propertynews.pl i Zuzanna Paciorkiewicz, Co-Head of Asset Services CEE in Cushman & Wakefield

Co zmienia dziś rynek nieruchomości? - Po pierwsze elementem zmieniającym cały rynek nieruchomości są ostatnio zagadnienia związane z ESG, do którego większość firm musi się dostosować. Zrównoważony rozwój w nieruchomościach to nie jest nowy temat. Firmy mają elementy tej strategii wdrożone już u siebie, ale nigdy nie było to zebrane wszystko razem. Dodatkowo dziś mówimy też o odpowiednim zarządzaniu interesariuszami i o wpływie nieruchomości na środowisko zewnętrzne. ESG jest w tym zakresie czymś nowym, bo po raz pierwszy wszystko to jest połączone. Nigdy dotąd nie było traktowane jako jeden spójny obraz - tłumaczy Zuzanna Paciorkiewicz.

Nie brakuje też zmian i wyzwań w otoczeniu gospodarczym. - Kwestia energii, cen gazu, wojna na Ukrainie. To są elementy, które znacząco wpływają na rynek nieruchomości. Zmieniają koszty eksploatacyjne dla nas i dla naszych najemców. I tutaj do okoliczności możemy dostosowywać się prosto: podnosząc ceny. Albo zrobić to inaczej, czyli inwestując w nieruchomość odpowiednio. Inwestując tak, by zużywała mniej energii lub była niezależna od tych wszystkich zewnętrznych czynników. W tym celu możemy także zacząć stosować technologie, w tym także internet of things. Będzie się to odbywać ku zadowoleniu inwestorów, których nieruchomość będzie się dzięki temu odróżniać od konkurencji, ale i przy zadowoleniu najemców, którzy będą mogli z takich benefitów i nowoczesnych technologii korzystać - mówi.

Co zrobić w przypadku starszych nieruchomości, takich, które nie spełniają współczesnych wymogów emisyjności?

- Najmniej ekologicznym sposobem byłoby je zburzyć. Inwestorzy podejmują czasami takie decyzje, ale na szczęście to margines rynku. Przewagą tych nieruchomości jest fakt, że już istnieją i są rozpoznawalne, mają lokalizacje w centrach miast i związane z tym wiele swoich zalet. Wśród zalet jest i ta, że ich ślad węglowy – czyli ten wydatek - już kiedyś został poniesiony. Często są bardzo rozpoznawane - podkreśla ekspertka.

Jak mówi, w ich przypadku szczególnie ma zastosowanie zasada, że najpierw trzeba przeanalizować, jaki faktycznie jest nasz ślad węglowy. Kiedy chcemy dojść do neutralności energetycznej. - W przypadku takich budynków dojście do zeroemisyjności jest mało możliwe. Ale jesteśmy w stanie bardzo mocno ograniczyć wpływ tych budynków na środowisko naturalne. Z powodu technologii, w jakich zostały wzniesione niektóre z tych budynków mają cele energetyczne ustawione na rok 2030, inne na rok 2050. Stosując odpowiedni plan inwestycji i odpowiednie rozwiązania, jesteśmy w stanie znacząco obniżyć carbon footprint dla każdego budynku. Jesteśmy w stanie racjonalnie to zaplanować i zmierzyć - tłumaczy Zuzanna Paciorkiewicz.

Podsumowuje, że w całym ESG chodzi też o to, by wpływ i rezultaty naszych działań w sposób formalny i racjonalny mierzyć. Tylko wtedy widzimy, że konkretne inwestycje przynoszą konkretne efekty i na koniec sprawdzamy: czy faktycznie to, co zrobiliśmy zadziałało, i w jaki sposób zadziałało. Może zadziałało lepiej, a może gorzej. I wówczas wprowadzamy – tak, jak przy każdym zarządzaniu zmianą - działania korygujące.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl