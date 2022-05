Jakimi kwotami operują REIT-y w Europie?

Dodano: 22 maj 2022

Dodano: 22 maj 2022 12:57

Do końca 2021 r. już czternaście krajów europejskich wprowadziło ustawowo możliwość inwestowania w nieruchomości komercyjne poprzez fundusze typu REIT. Według raportu European Real Estate Association „Structural Overview of the Real Estate Investment Industry” w Europie funkcjonuje 199 tego typu wehikułów finansowych o łącznej wartości ponad 238 miliardów dolarów.