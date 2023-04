Jeronimo Martins, właściciel sieci Hebe i dyskontu Biedronka, wejdzie na GlobalConnect, nowy rynek na GPW. Debiut planowany jest na 18 kwietnia br.

Akcje portugalskiego Jeronimo Martins, właściciela sieci drogerii Hebe i dyskontów Biedronka, pojawią się na GlobalConnect (nowym rynku uruchomionym niedawno przez Giełdę Papierów Wartościowych) w dniu 18 kwietnia 2023 r. na wniosek Wprowadzającego Animatora Rynku (WAR) – Santander Biura Maklerskiego.

W tym samym dniu debiut będzie miał też hiszpański holding odzieżowy Inditex, do którego należą takie marki jak: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home.

Akcje wprowadzanych spółek wchodzą w skład indeksu giełdowego: STOXX Europe 600 Index (SXXP).

GlobalConnect to rynek, który został przez GPW uruchomiony w listopadzie ubiegłego roku. Notowane są na nim akcje wprowadzane do obrotu przez Wprowadzającego Animatora Rynku (WAR), bez zgody emitenta. Inwestorzy mogą tu kupować i sprzedawać papiery największych i najbardziej znanych spółek zagranicznych (w tej chwili w obrocie dostępne są akcje pięciu spółek niemieckich). Notowania odbywają się w trakcie sesji giełdowej na GPW – od poniedziałku do piątku w godzinach 09.05-17.05.

Aby złożyć zlecenie na akcje należy mieć rachunek w jednym z krajowych biur maklerskich, które są podłączone do GlobalConnect. Nabywcom papierów będą przysługiwały pożytki np. w postaci dywidend.

