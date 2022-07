Katowice atrakcyjne dla inwestorów. Padł rekord nowej powierzchni biurowej

Autor: Tamara Marczewska

28 lip 2022

W I połowie roku w stolicy Górnego Śląska oddano do użytku 117 tys. mkw. Na tym rynku to niespotykana do tej pory wielkość. Na koniec czerwca w budowie w Katowicach jest wciąż blisko 80 tys. mkw. powierzchni biurowej.