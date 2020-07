Kielce nie chcą dopuścić do upadłości. Kina, biura turystyczne, fryzjerzy i inne branże będą płacić niższy czynsz

- Naszym celem jest niedopuszczenie do likwidacji bądź zaniechania prowadzenia działalności w tych ważnych branżach. Chcemy także zachęcić przedsiębiorców do najmowania lokali użytkowych położonych w śródmieściu. Propozycja jest skierowana do wszystkich zainteresowanych - pragnących rozpocząć prowadzenie działalności, a także dla już prowadzących działalność - mówi Bogdan Wenta.

Czynsz dla najemców wynosić będzie 6,50 zł netto/mkw. wynajmowanej powierzchni lokalu. – Taka stawka jest w naszej ocenie bardzo atrakcyjną propozycją. Jestem przekonany, że pomoże przedsiębiorcom w codziennym prowadzeniu działalności – podkreśla prezydent Kielc.

Tak ustalony czynsz obowiązywać będzie przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, po miesiącu, w którym wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

Za działalność z zakresu branż preferowanych, zanikających i chronionych, których dotyczy zarządzenie uważa się:

księgarnie,

antykwariaty

kina, muzea

galerie wystawiennicze

biura podróży, turystyka

rękodzielnictwo, rzemiosło artystyczne

usługi maglowania, prasowania

usługi fryzjerskie

usługi pralnicze

usługi szewskie

usługi krawieckie, kuśnierskie

usługi modniarstwa, kapelusznictwa

usługi naprawy, serwisowe sprzętu AGD, RTV

usługi fotograficzne

usługi ślusarskie, szklarskie

usługi tapicerskie, stolarskie

usługi kaletnictwa

usługi zegarmistrzowskie,

usługi złotnictwa artystycznego

usługi grawerskie w kamieniu i w metalu

usługi małej poligrafii

usługi lutnictwa, metaloplastyki

Centrum miasta obejmuje obszar pomiędzy ulicami: Żelazna – Czarnowska – IX Wieków Kielc – Bodzentyńska – Kościuszki - Św. Leonarda – Ewangelicka – Śniadeckich – Seminaryjska – Ogrodowa – Żytnia.

Za najemcę długoletniego uważa się najemcę lokalu użytkowego, który wynajmuje nieprzerwanie ten sam lokal, będący w zarządzie MZB, od co najmniej dziesięciu lat, niezależnie od jego lokalizacji na terenie miasta Kielce. Ci najemcy mogą ubiegać się o obniżkę do 50% czynszu obowiązującego na podstawie umowy najmu.