Sektor budowlany w Chinach generował do nie dawna nawet ponad 30 proc. PKB. Dziś mierzy się z kolejnymi upadkami wielkich deweloperów. Po próbach ratowania się Evergrande dziś nad przepaścią stoi Country Garden Holdings.

Country Garden Holdings jest jednym z największych prywatnych deweloperów w Chinach.

Firma na niepewnym od miesięcy rynku chińskim nie dotrzymała terminów spłat części swojego zadłużenia.

Deweloper przyznaje, że obecnie nie spodziewa się terminowego wywiązania się ze wszystkich swoich zobowiązań.

Według Wall Street Journal Country Garden deweloperowi rzeczywiście grozi niewypłacalność, co z kolei może uderzyć w partnerów biznesowych i klientów.

Na koniec pierwszego półrocza spółka była zadłużona na 187 miliardów dolarów, z czego 15,3 miliarda dolarów obejmowały zobowiązania międzynarodowe.

Jak pisze wnp.pl, przed deweloperem obecnie seria negocjacji z wierzycielami, których celem ma być odroczenie choć części zadłużenia. W rozmowach raczej nie pomogą wiadomości o wartości sprzedaży spółki, która spadła o 43,9 proc. rok do roku do 154,98 miliarda juanów (21,7 miliarda dolarów).

Upadek Evergrande i rykoszet dla rynków europejskich

Evergrande do niedawna posiadała w swoim portfelu ponad 1300 projektów w ponad 280 miastach. Jak podają media w USA, chiński potentat inwestował także w innych branżach, od samochodów elektrycznych, przez usługi medyczne, po parki rozrywki.

Długoletnia hegemonię Evergrande na rynkach kraju niebiańskiego smoka przerwała fala następstw nawarstwionych zadłużeń i działań chińskiego rządu.

Do końca ubiegłego roku zadłużenie firmy zajmującej się nieruchomościami osiągnęło 2,437 bilionów juanów (340 miliardów dolarów). To - jak oblicza cnn.com - około 2% całego produktu krajowego brutto Chin.

Evergrande poinformowało również w zeszłomiesięcznym zgłoszeniu giełdowym, że straciło 81 miliardów dolarów z pieniędzy akcjonariuszy w 2021 i 2022 roku.

Spółka w konsekwencji niemożności uruchomienia restrukturyzacji w Chinach, zdecydowała niedawno o ogłoszeniu upadłości w Nowym Jorku, co miało pozwolić rozpocząć rozmowy z wierzycielami i inwestorami. Niedawno giełdy podały, że akcje dewelopera na krótko mocno wzmocniły swój kurs.

Analitycy oceniają, że zastój w chińskiej gospodarce dotyka m.in. chiński rynek nieruchomości, który wcześniej wytwarzał niemal 33 proc. wzrostu gospodarczego tego kraju.

Od początku roku liczba powierzchnia nieużywanych nieruchomości wzrosła o 16,3 proc., do 645 mln metrów kw. To niewiele mniej niż w szczycie problemów sektora w 2017 r. W rezultacie kryzysu ceny nieruchomości spadają, a sytuacja finansowa deweloperów pogarsza się - zaznaczył.

Według analityka PIE wpływ obawy o kondycję gospodarczą państw azjatyckich na złotego będzie nieoczywisty. "Z jednej strony wzmacniać go mogą bezpośrednie napływy kapitału inwestycyjnego do regionu - dla inwestorów będzie to bezpieczna opcja dla lokowania środków z rynków wschodzących. Z drugiej strony możemy doświadczać okresów przepływów do tzw. bezpiecznych przystani, np. USA czy Szwajcarii" - zaznaczył Sajnóg. W efekcie, jak prognozuje, waluty gospodarek rozwiniętych też będą się umacniać, "ale które z nich skorzystają na tym bardziej - pozostaje niewiadomą".

