Kolejny wzrost liczby pracowników z Białorusi. Do Polski przyjeżdżają głównie osoby do 40 r.ż.

W I kwartale 2020 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy miedzy Polską a Białorusią wynosiła 1,914 mln, w tym aż 87,9 proc. stanowili Białorusini, a jedynie 12,1 proc. Polacy. Część naszych wschodnich sąsiadów przyjeżdżała do Polski w celach zarobkowych, jednak w pierwszych 3 miesiącach tego roku robili to zdecydowanie częściej niż po wybuchu pandemii COVID-19, gdy w II kw. 2020 r. liczba pracowników z Białorusi spadła o 32 proc.

Jak wynika z najnowszych danych Grupy Progres powolny wzrost liczby Białorusinów pracujących w Polsce rozpoczął się w czerwcu – było ich o 4 proc. więcej niż w maju 2020 r. (zdecydowanie najgorszy miesiąc, jeśli chodzi o liczbę obywateli Białorusi zatrudnionych w Polsce). W lipcu i sierpniu odnotowano kolejny wzrost. W ubiegłym miesiącu w naszym kraju pracowało o 28 proc. więcej Białorusinów niż w maju 2020 r.

Do pracy najczęściej przed 40-tką

Według danych ZUS w 2019 r. odnotowano ponad 10-krotny wzrost liczby Białorusinów zgłoszonych do ubezpieczeń w stosunku do 2008 r. oraz blisko 5-krotny wzrost w stosunku do 2015 r. (w badanym okresie liczba ubezpieczonych wzrosła z 4,2 tys. osób do 42,8 tys. w grudniu 2019 r.). W strukturze wiekowej Białorusinów ubezpieczonych w Polsce pod koniec 2019 r. dominowały osoby w wieku 20 - 39 lat, a ich odsetek wyniósł aż 62 proc.

Nasze dane wskazują, że również w 2020 r. Białorusini poniżej 40 r.ż. są najbardziej aktywni zawodowo w naszym kraju i to oni wybierają Polskę jako kierunek emigracji zarobkowej. Pod koniec sierpnia 2020 r. w grupie pracowników z Białorusi najwięcej osób - aż 62 proc. - było w przedziale wiekowym 21-39 lat – mówi Izabela Lubińska, Kierownik Działu Kadr i Płac w Grupie Progres. Jeśli chodzi o płeć to najczęściej aktywność zawodową w Polsce podejmują Białorusinki między 21 a 29 r.ż. i 40 a 49 r.ż. – stanowią w sumie 59 proc. pracujących kobiet z Białorusi. W przypadku mężczyzn najczęściej pracują osoby między 21 a 29 r.ż. i 30 a 39 r.ż. – w sumie 63 proc. wszystkich panów z Białorusi zatrudnionych w Polsce – zaznacza Izabela Lubińska.

Mniej liczną grupę pracowników z Białorusi stanowią osoby poniżej 20 r.ż. (10 proc.). i między 50 a 59 r.ż. (14 proc.). Co więcej, Białorusini w wieku emerytalnym nie podejmują zbyt często pracy w Polsce – stanowią niecałe 7 proc. pracujących w naszym kraju (emerytura z tytułu pracy na Białorusi na ogólnych zasadach przeznaczona jest: mężczyznom – po osiągnięciu wieku 60 lat, a także stażu co najmniej 25 lat, kobietom – po osiągnięciu wieku 55 lat, a także stażu co najmniej 20 lat).

