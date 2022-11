Już za miesiąc banki będą oferować klientom kredyty z dwoma wskaźnikami: WIBOR i WIRON. Od 1 stycznia 2023 r. WIBOR przejdzie do historii. W umowach kredytowych zastąpi go nowy, jednodniowy wskaźnik transakcyjny: WIRON.

Opracowany przez warszawską spółkę GPW Benchmark wskaźnik transakcyjny Warsaw Interest Rate Overnight znany jest od dawna pod nazwą WIRD. Warszawski Indeks Rynku Depozytowego określa dziś koszt pozyskiwania finansowania na rynku międzybankowym, a także dla instytucji finansowych i dla dużych przedsiębiorstw. Za dwa miesiące to właśnie na jego podstawie będzie obliczane oprocentowanie rat kredytów. Bieżące notowania wskaźnika WIRON już dziś można oglądać na stronach internetowych GPW.

WIRON jest ostatnim z elementów pakietu pomocowego dla kredytobiorców. Jego wprowadzenie w kwietniu 2022 r. ma amortyzować skutki ostro rosnących rat. Siła łagodzenia wzrostów wynika z synergii, jaką nowy wskaźnik ma tworzyć wraz z wakacjami kredytowymi i pomocą oferowaną w ramach funduszu wsparcia kredytobiorców. Zmiana stawki referencyjnej 3 lub 6 miesięcznego WIBOR-u, która do tej pory stanowiła podstawę ustalania oprocentowania kredytów hipotecznych, nastąpi w chwili, gdy wskaźnik jest już bardzo mocno wirtualny. W odróżnieniu od WIBOR-u, obowiązującego przez 3 lub 6 m-cy, nowy wskaźnik będzie jednodniowy. Kredytobiorca będzie znał wartość wskaźnika dokładnie na dzień spłaty raty swojego kredytu.

Z założenia WIBOR to wskaźnik, którego wysokość z założenia ma zawierać się pomiędzy wysokością stóp depozytowych i lombardowych. Ich wysokość ustalana jest każdorazowo przez Radę Polityki Pieniężnej. Wskaźnik zmienia się wraz ze zmianami wysokości stóp procentowych: rośnie gdy rosną, a gdy maleją, maleje także wskaźnik transakcyjny.

Stawka WIBOR dotyczy tylko transakcji na rynku międzybankowym. Rzecz w tym, że dotyczy transakcji zarówno rzeczywistych, realnie dokonanych przez banki, jak i takich, które zostały wyłącznie zadeklarowane do przeprowadzenia, bo w obecnej sytuacji gospodarczej banki nie pożyczają pieniędzy między sobą, robią jedynie hipotetyczne ustalenia, właśnie na potrzeby wyceniania ewentualnych kosztów pozyskania kapitału.

Dlatego realny wskaźnik kosztu pieniądza jest potrzebny, bo Warsaw Interbank Offered Rate znany jako WIBOR jest coraz bardziej oderwany od finansowej rzeczywistości Polaków. I to ten problem ma rozwiązać WIRON.

Stawka WIRON nie mierzy teoretycznych transakcji. Mierzy tylko i wyłącznie oprocentowanie faktycznie zakładanych depozytów. Dotyczy lokat zakładanych na termin overnight przez banki, firmy finansowe i duże przedsiębiorstwa.

Depozyty overnight, na których jest oparty WIRON, są depozytami o najkrótszym dostępnym terminie. Najlepiej oddaje on bieżący koszt pieniądza, bez uwzględniania możliwego do wystąpienia ryzyka oraz oczekiwań co do tego, jak będą się kształtowały stopy procentowe w przyszłości, jak to ma miejsce w przypadku transakcji zawieranych na dłuższy termin – tłumaczy Paweł Onych, Head of Mortgages, Otodom.