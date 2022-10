Bank Pekao to kolejny bank, który oferuje kredyt hipoteczny na 100 procent wartości mieszkania. Część kredytu będzie objęta gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego, z którym Bank Pekao podpisał umowę o współpracy.

Bank Pekao to kolejna instytucja, która do oferty wprowadziła możliwość zaciągnięcia kredytu na zakup lokalu w programie Mieszkanie bez wkładu własnego. Wcześniej do oferty taki kredyt wprowadziły już Alior Bank, Santander Bank i, na początku września, PKO Bank Polski.

Najnowsza oferta Banku Pekao umożliwia sfinansowanie w ramach hipoteki nawet do 100 proc. wartości inwestycji. Skierowana jest do osób, które posiadają zdolność kredytową, ale nie mają wkładu własnego.

- Jeśli w trakcie spłacania kredytu, rodzina powiększy się o drugie dziecko, to kredytobiorca dostanie z tej okazji na spłatę kredytu dodatkowe 20 lub nawet 60 tys. zł, jeśli pojawią się kolejne - informuje bank w komunikacie.

Jak podano, finansowanie dotyczy kredytu w złotówkach, zaciągniętego na okres od 15 do 30 lat. Będzie można je przeznaczyć na zakup lub budowę domu czy mieszkania oraz pokrycie kosztów jego wykończenia lub remontu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl