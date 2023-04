Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych NBP. Główna stopa procentowa nadal wynosi więc 6,75 proc.

RPP nie zmieniła stóp procentowych NBP - podał bank centralny w komunikacie.

Decyzja Rady o niezmienianiu stóp procentowych była zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. Analitycy bankowi uważali, że stopy procentowe mogą zacząć spadać w II połowie roku, zapewne pod jego koniec.

Rada Polityki Pieniężnej ostatniej podwyżki stóp procentowych dokonała we wrześniu 2022 r. Obecnie główna stopa procentowa NBP, czyli referencyjna wynosi 6,75 proc., stopa depozytowa 6,25 proc., a lombardowa 7,25 proc., dyskontowa weksli zaś 6,85 proc., a redyskontowa weksli 6,8 proc.

Jak wynika z analizy NBP, wzrost gospodarczy na świecie w IV kw. 2022 r. spowolnił. W strefie euro - mimo pewnej poprawy w ostatnich miesiącach - koniunktura gospodarcza pozostaje osłabiona. Jednocześnie prognozy analityków banku sygnalizują wyraźne spowolnienie wzrostu PKB w 2023 r.

- Inflacja w największych gospodarkach rozwiniętych obniżyła się.

W większości gospodarek nadal jest ona jednak wysoka, do czego przyczyniają się wtórne efekty wcześniejszych szoków podażowych, w tym na rynku energii, a także czynniki popytowe i rosnące koszty pracy. W ostatnich miesiącach obniżyły się ceny surowców energetycznych, co wraz z ustępowaniem napięć w globalnych łańcuchach dostaw ogranicza presję cenową. Jest to widoczne w systematycznie obniżającej się dynamice cen produkcji - napisano w komunikacie.

Podkreślono także, że inflacja bazowa pozostaje wysoka. Dodatkowo, rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych i Europejski Bank Centralny nadal podwyższają stopy procentowe. Z kolei banki centralne w Europie Środkowo-Wschodniej - po wcześniejszym silnym zacieśnieniu polityki pieniężnej - utrzymują obecnie stopy procentowe bez zmian.

- W warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego na świecie, również w Polsce następuje spowolnienie aktywności. W IV kw. 2022 r. realna dynamika PKB obniżyła się do 2 proc. r/r. W kierunku obniżenia wzrostu gospodarczego oddziałuje ograniczenie popytu konsumpcyjnego. Jednocześnie nadal rosną inwestycje. Mimo spowolnienia aktywności gospodarczej utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Liczba pracujących pozostaje przy tym wysoka, choć widoczny jest jej spadek w sektorze prywatnym - podaje NBP.

Inflacja CPI w styczniu 2023 r. - według wstępnych danych GUS - wyniosła 17,2 proc. r/r. W ocenie banku, do wzrostu inflacji względem grudnia przyczyniło się w istotnej mierze podwyższenie stawek VAT na produkty energetyczne. Jednocześnie na poziom inflacji - pomimo słabnącej dynamiki popytu - wciąż oddziaływało przenoszenie na ceny dóbr konsumpcyjnych istotnego wzrostu kosztów, związanego z wcześniejszym silnym wzrostem cen surowców na rynkach światowych i zaburzeniami w globalnych łańcuchach dostaw.

Od kilku miesięcy obniżają się ceny surowców oraz inflacja PPI, co sygnalizuje stopniowe osłabianie się zewnętrznych szoków podażowych. Wraz z osłabieniem aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku obniżenia krajowej dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach.

Rada zapoznała się z wynikami marcowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. Zgodnie z projekcją - przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 28 lutego 2023 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 10,2 – 13,5 proc. w 2023 r. (wobec 11,1 - 15,3 proc. w projekcji z listopada 2022 r.), 3,9 – 7,5 proc. w 2024 r. (wobec 4,1 – 7,6 proc.) oraz 2,0 – 5,0 proc. w 2025 r. (wobec 2,1 – 4,9 proc.).

Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,1 – 1,8 proc. w 2023 r. (wobec -0,3 – 1,6 proc. w projekcji z listopada 2022 r.), 1,1 – 3,1 proc. w 2024 r. (wobec 1,0 – 3,1 proc.) oraz 2,0 – 4,3 proc. w 2025 r. (wobec 1,8 – 4,4 proc.).

Rada oceniła, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co oddziaływać będzie również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce.

Do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie tempa wzrostu PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu. W efekcie Rada ocenia, że dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem

krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo.

Jak czytamy w komunikacie NBP, taką ocenę wspiera marcowa projekcja inflacji i PKB. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.



- NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego - podaje bank.

