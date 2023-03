Deutsche Bank w ostatni piątek zanotował największe w ostatnich trzech latach spadki na giełdzie. Po pierwszych, nerwowych komentarzach, część analityków uspokaja: nie będzie powtórki z Credit Suisse czy SVB.

Po kolejnych upadkach banków i niestabilności sektora, w ostatni piątek Deutsche bank zaliczył ogromne spadki na giełdzie.

Akcje niemieckiego banku traciły nawet do 25 proc. w ostatnim miesiącu.

Bezpośrednim bodźcem piątkowego dołowania był m.in. wzrost wskaźnika CDS.

Dziś kolejne spadki, m.in. mBank z obniżonym ratingiem.

Nadal trwają dyskusje, czy po piątkowym gwałtownym spadku akcji Deutsche Banku można obawiać się efektu domina upadania lub przejmowania kolejnych banków. W komentarzach często pojawiała się analogia do sytuacji Lehman Brothers w latach 2007-2008, który związany był m.in. z obrotem tzw. toksycznymi produktami opartymi na psujących rynek mechanizmach.

Co przynosi nowy tydzień na zdestabilizowanym rynku bankowym?

Deutsche Bank chce złapać oddech

W piątkowy poranek akcje DB zapikowały w dół nawet o 15 proc., co spowodowało mocne zaniepokojenie na rynku. Na początku tego tygodnia wahania akcji uspokoiły się na poziomie -10 proc., co jednak nie oznacza końca problemów w sektorze.

Inwestorzy co prawda przestali wyprzedawać masowo akcje, ale pytania nie tylko wokół Deutsche Banku, ale całej branży pozostają. Bloomberg przypomina, że DB zakończył ostatnio czteroletni plan naprawczy. To jednak nie zapobiegło potężnym problemom niemieckiego banku.

Przypomnijmy: Po podwyżce stóp procentowych w USA ceny tzw. CDS-ów (ang. "credit default swap") Deutsche Banku skoczyły gwałtownie w górę. CDS-y to rodzaj ubezpieczenia inwestorów posiadających jego obligacje od ryzyka niewypłacalności. Mówiąc najprościej oznaczało to ogromne zwiększenie kosztów ubezpieczenia od upadku banku.

Jeszcze tego samego dnia DB zadeklarował, że wykupi wcześniej część obligacji podporządkowanych, co zwykle jest działaniem mającym na celu uspokoić zachowania inwestorów i inspirowanie do pozostania w kręgu zaufania do decyzji organizacji.

Wydaje się jednak, że po doświadczeniach jeszcze z 2008 roku, a zwłaszcza kolejnych tarapatów dużych banków, inwestorzy jednak nie są skłonni wierzyć w szybkie rozwiązania problemów.

Inwestorzy nie są łatwowierni

Według Paula de la Baume'a z FlowBank, inwestorzy dziś wolą na wszelki wypadek najpierw sprzedać ryzykowne akcje, a potem dopiero słuchać wyjaśnień banku. Dlatego, jak twierdzi cytowany przez Bloomberga analityk, łapanie oddechu przez niemiecki bank wcale nie musi oznaczać końca kryzysu bankowego. Przeciwnie, istnieje ryzyko, ze będzie on podatny na coraz większe zawirowania.

Przykładami tej niestabilności są dziś Societe Generale, Commerzbank czy Banco de Sabadell. Jak widać z poniedziałkowych doniesień z polskiego rynku, mBank także pogarsza swoją pozycję, a związane jest z udzielanymi przez niego kredytami frankowymi i wzrostem stóp procentowych w Szwajcarii. Agencja Moody’s zdecydowała się obniżyć długookresowy rating depozytów mBanku z A3 do Baa1.

Ponadto część inwestorów ma być niezadowolona z dużego wystawienia się niemieckiego banku na nieruchomości komercyjne w USA oraz przyrost instrumentów pochodnych. Analitycy uspokajają, że zjawiska te nie są nieznane i nie muszą mocno niepokoić, a sytuacja DB nie zakończy się podobnie jak wcześniej Credit Suisse. To jednak póki co nie zmienia to ostrożności inwestorów.

