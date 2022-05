Łódź wśród 100 miast z ekologicznym wsparciem

Fundusze wydamy na poprawę jakości powietrza, ekologiczny i bezpieczny transport oraz na działania związane z ochroną przyrody oraz zwiększaniem terenów zieleni w mieście.

Podobne wsparcie dostanie w sumie 100 unijnych miast, które zostały wybrane do programu „Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta”.

Neutralność klimatyczna to przede wszystkim ograniczenie produkcji dwutlenku węgla do takiego stopnia, aby nie miał on negatywnego wpływu na środowisko. A jeśli nie możemy go odpowiednio ograniczyć, to należy wprowadzić rozwiązania, które CO2 pochłaniają.

- Chcemy zapewnić mieszkańcom życie w bardziej zrównoważonej przestrzeni z czystszym powietrzem, bezpieczniejszym transportem czy mniejszym zatłoczeniem i hałasem. W osiąganiu neutralności klimatycznej niezbędne są: likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków, rozwój ekologicznego transportu miejskiego, zwiększanie powierzchni terenów biologicznie czynnych, czy wprowadzanie błękitno-zielonych rozwiązań - mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Planem, który ma doprowadzić Łódź do neutralności w roku 2030 lub 2050, będzie kontrakt klimatyczny. To zestawienie działań i inwestycji, które zobowiążemy się zrealizować we współpracy z mieszkańcami i Komisją Europejską.

Komisja niebawem ogłosi konkursy na wsparcie działań ekologicznych w miastach. Dzięki funduszom będzie można sfinansować m.in.: zrównoważony transport miejski czy tworzenie zeroemisyjnych osiedli.