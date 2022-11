Brytyjski detalista Marks&Spencer ostrzegał w środę 9 listopada przed "nadciągającą burzą", wyższymi kosztami i presją na budżety gospodarstw domowych. Firma prognozuje, że jej całoroczne zyski spadną.

Marks&Spencer publikuje prognozuje spadki całorocznych zysków i ostrzega przed "nadciągającą burzą".

Rekordowo wysoka inflacja - 10,1% - w Wlk. Brytanii, złe nastroje konsumenckie, silny dolar przekładają się na obawy detalisty.

W półrocznym okresie zakończonym 1 października firma odnotowała 24% spadek zysków (przed opodatkowaniem i skorygowaniem pozycji do 205,5 mln funtów).

Detalista zanotował spadek zysków pomimo 8,5% wzrostu przychodów do 5,54 mld funtów. Wszystko z powodu wyższych kosztów. Dodatkowym ciosem dla M&S są m.in. braki zysków z rynku rosyjskiego, z którego firma się wycofała.

M&S boryka się również z wyższymi kosztami pracy i energii oraz mocniejszym dolarem, który z kolei wpływa na wyższe koszty zakupu. Jednocześnie coraz wyższe koszty utrzymania odbijają się na kieszeniach konsumentów i ich decyzjach zakupowych.

Marks & Spencer, którego udziały zmniejszyły się w tym roku o połowę, podał, że całkowita sprzedaż żywności wzrosła w pierwszym półroczu o 5,6%, podczas gdy sprzedaż odzieży i domów wzrosła o 14%.

Przed środowym komunikatem firmy analitycy przewidywali, że średni zysk firmy przed opodatkowaniem i korygowaniem pozycji wyniesie 397 mln funtów za rok podatkowy 2022-23. W roku 2021-22 zysk wyniósł 523 miliony.

– Jest bardzo prawdopodobne, że na wszystkich rynkach M&S warunki staną się trudniejsze w roku finansowym FY24 – powiedziała firma.

Reuters przypomina, że inflacja w Wlk. Brytanii jest na poziomie 10,1% - najwyższym od 40 lat. Towarzyszą jej jednocześnie historycznie jedne z najgorszych nastrojów konsumenckich. Brytyjczycy łapią się za portfele i planują ograniczenie wydatków w te Święta Bożego Narodzenia. 138-letni M&S to jedna z największych marek brytyjskiego biznesu.

Co prawda główna klientela M&S to osoby starsze i zamożniejsze, a zmiany poczynione przez firmę w ostatnich latach, nowa oferta produktów i dobry stosunek ceny do jakości dają detaliście pewien bufor zabezpieczający. Analitycy nie są jednak do końca spokojni.

