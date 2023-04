Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) ostrzega przed nagły spadkiem cen nieruchomości w części Europy, któremu będzie towarzyszył wzrost stóp procentowych.

Spadki cen domów mogą przyspieszyć, jeśli rynki przeszacują ryzyko inflacji, a warunki finansowe zaostrzą się bardziej niż oczekiwano.

Tak aktualną sytuację na rynkach nieruchomości ocenił MFW.

Dane europejskiego urzędu statystycznego Eurostat pokazały, że ceny domów spadły po raz pierwszy od 2015 roku.

Jak informuje portal Wyborcza.pl, Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaznaczył, że obecnie w wielu krajach nieruchomości tanieją. W Czechach, Danii i Szwecji ceny spadły w 2022 roku o 6 proc. Eksperci twierdzą, że jeżeli banki centralne będą dalej podnosić stopy procentowe, ceny będą spadać jeszcze szybciej. Według MFW banki centralne mogą próbować obniżyć wysoki poziom inflacji i należy przygotować się na to, że ten scenariusz może się urzeczywistnić.

W rezultacie posiadacze kredytów hipotecznych mogą mieć mniejsze dochody do dyspozycji, a w niektórych przypadkach mogą nawet osiągnąć punkt, w którym nie będą w stanie spłacić swoich kredytów. Banki mogą borykać się z poważnymi trudnościami w środowisku, w którym nie dokonuje się spłat. MFW zasugerował, że w obecnej sytuacji banki centralne nie mają innego wyjścia, jak tylko przyspieszyć dalsze podwyżki stóp procentowych. Według ekspertów, wysoka i potencjalnie trwalsza niż oczekiwano inflacja bazowa wymaga zaostrzenia polityki pieniężnej, dopóki inflacja bazowa nie znajdzie się na ścieżce powrotu do celów inflacyjnych banku centralnego.

Według portalu Wyborcza.pl, nie należy się spodziewać, że spadek cen zawita także do Polski. Polska Rada Polityki Pieniężnej raczej nie zamierza wrócić do podwyżek stóp. Główna stopa referencyjna wynosi 6,75 proc. i jest na tym poziomie od września 2022 roku. Na trudną sytuację mieszkaniową na polskim rynku nakłada się jeszcze wzmożony popyt związany z przybyciem do Polski uchodźców z Ukrainy.

