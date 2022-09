W Polsce co roku rejestruje się 250-300 tys. nowych firm. Szansa, że kiedykolwiek któraś z nich zatrudni choćby jednego pracownika, jest mniejsza niż 10 proc.

Jak informuje Gazeta Wyborcza, marne płace wpisane w model biznesowy przedsiębiorstw i premie wypłacane pod stołem szkodzą małym firmom i blokują ich rozwój.

Z danych statystycznych wynika, że aż 97 proc. przedsiębiorstw w Polsce to tzw. mikrofirmy, zatrudniające maksymalnie do 9 osób. Aż 70 proc. z nich to jednoosobowe działalności gospodarcze, bo struktura sektora to 1,5 mln jednoosobowych działalności gospodarczych i około 700 tys. pracodawców.

W większości właściciele mikrofirm swój biznes prowadzony bez pracowników uważają za jego formę ostateczną.

Badania pokazują, że ok. 4 mln pracowników w Polsce jest zatrudnionych w mikrofilmach. Z tej liczby aż 56 proc. to zarazem właściciele mikrofirm. Przeważnie nie są oni zatrudnieni na umowę o pracę.

Wśród 700 tys. mikrofirm, które pełnią także rolę zwyczajnych pracodawców pracownicy z umową o pracę to zdecydowana mniejszość zatrudnionych.

Gazeta Wyborcza informuje, że na początku roku 2020 miesięczne wynagrodzenie pracownika w mikrofirmach wynosiło przeciętnie 3600 zł brutto.

Właściciele jednoosobowej działalności gospodarczej zarabiają miesięcznie nieco więcej, niż przeciętna wynagrodzenia w sektorze.

Lepsze od nich są wynagrodzenia mają właściciele firm zatrudniających nie mniej niż 6 i nie więcej niż 9 osób.

Na przykład w handlu taka wypłata właściciela firmy wynosi ok. 15 700 zł miesięcznie brutto.

Ale tego wyniku nie można prosto przekładać na wynagrodzenie otrzymane z pracy etatowej.

Właściciel firmy handlowej część środków własnych zainwestuje ponownie w biznes, płacąc za swoje towary, inną część środków przeznaczy na niezbędne inwestycje.

Jak wyjaśnia GW, sektor mikrofirm co do zasady jest w Polsce nisko produktywny. Wartość dodana - mierzona na jednego pracującego - w firmach średnich i dużych dla wielu branż jest 3 do 4 razy wyższa, niż ta osiągana w mikrofirmach.

Tymczasem w warunkach, w których szara strefa wynagrodzeń będzie się zmniejszać, a pracownicy będą potrzebowali lepszych wynagrodzeń, wiele przedsiębiorstw będzie zagrożonych.

Mikrofirmy w Polsce - zdaniem GW - to skansen i taki mikrokosmos, który jest dziś zagrożony wyginięciem.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl