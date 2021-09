MNK Partners powiększa portfel aktywów i kupuje budynek uniwersytetu

Transakcja ta jest w zgodzie z realizacją strategii dywersyfikacji geograficznej i dochodowej funduszu rozpoczętej pod koniec 2019 roku.

Po kilku transakcjach w Irlandii, Polsce i Portugalii, w sektorach opieki zdrowotnej, biurowym, handlowym i hotelarskim, MNK Partners zdecydowało się na transakcję za 6,3 mln euro, która dotyczy aktywów sektora edukacyjnego zlokalizowanych na Węgrzech.

Nieruchomość znajduje się w samym sercu stolicy Węgier – Budapeszcie – w dzielnicy gęsto zamieszkałej i dobrze skomunikowanej z pozostałymi częściami miasta.

Nabyte aktywa są w całości wynajęte akredytowanej uczelni należącej do Docler Holding. To grupa uczelni oferujących różne krajowe i międzynarodowe programy studiów z zakresu technologii, sztuki, mediów, sportu czy gier wideo.

Uczelnia ta wyznacza standardy dla prywatnych uczelni wyższych na Węgrzech. Ma łączną powierzchnię 7500 metrów kwadratowych, 40 miejsc parkingowych i ma umowę wynajmu podpisaną na kolejne 11 lat.

– Nabycie nieruchomości na Węgrzech wpisuje się w koncepcję funduszu MNK One, polegającą na dywersyfikacji, zarówno pod względem geograficznym, jak i sektorowym. Wpisuje się również w strategię MNK Partners: przeprowadzać transakcje, które naszym zdaniem przyniosą naszym inwestorom zwrot i potencjalne zyski. Co więcej, jest to zgodne z naszym kierunkiem rozwijania strategii SRI MNK Partners: inwestowanie w uniwersytet pozwala nam wspierać edukację, kluczowy temat zrównoważonego rozwoju – wyjaśnia Mansour Khalifé, prezes MNK Partners.

W trakcie transakcji w kwestiach prawnych MNK Partners doradzała firma Schonherr. Natomiast w kwestiach komercyjnych i technicznych Avison Young. Konsultacje podatkowe były prowadzone z firmą Ecovis.

MNK ONE to profesjonalnie stworzony fundusz przeznaczony na rynki inwestycyjne w Belgii, Francji, Luksemburgu i Polsce. We Francji jest on ściśle zarezerwowany dla inwestorów profesjonalnych w ramach definicji dyrektywy 2014/65/UE "MIFID 2" i zgodnie z zastosowaniem dyrektywy, w jurysdykcji belgijskiej, francuskiej, luksemburskiej i polskiej w ramach paszportu europejskiego .