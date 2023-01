Z badań wynika, że ponad 50 proc. Polaków ma oszczędności. Największy odsetek stanowią ludzie w średnim wieku. Według statystyk chętnie inwestują zgromadzone pieniądze, budując tzw. majątek rodzinny.

Osoby młode często nie są w stanie stworzyć poduszki finansowej, ponieważ zarabiają za mało lub są obciążone zadłużeniem, np. hipoteką.

Po 50 roku życia zwykle stabilizuje się sytuacja zawodowa, a dochody osiągają stały poziom, co pozwala na swobodne odkładanie pieniędzy.

Oszczędności dają pewien komfort, poczucie wolności i bezpieczeństwa.

Dzięki nim można bez ryzyka patrzeć w przyszłość i przygotować się na każdą ewentualność.

Inwestycja w dzieci

Polacy coraz więcej inwestują w swoje pociechy – a zwłaszcza w ich dobrą edukację. Chętnie wysyłają je na rozmaite kursy i zajęcia pozalekcyjne, na których mogą zdobywać nowe umiejętności, szlifować te już posiadane i rozwijać swoje pasje.

Trendem w ostatnim czasie stało się wysyłanie dzieci do prywatnych szkół, które oferują wysoką jakość nauczania. Prywatne placówki dają możliwości wielopłaszczyznowego rozwoju zwłaszcza dzieciom szczególnie zdolnym. Wszystko dzięki indywidualnie dopasowanym programom edukacyjnym. Ponadto zapewniają możliwość podejścia do międzynarodowej matury. Szkoła prywatna to świetne przygotowanie do kontynuacji nauczania za granicą, w jednej z najlepszych, prestiżowych uczelni.

Wysłanie dziecka za granicę na studia to dość kosztowne rozwiązanie. Wielu rodziców traktuje je jednak jako dobrą inwestycję w przyszłość pociechy i sposób na budowę „intelektualnego majątku rodzinnego”. Studia za granicą dają szansę na zdobycie dobrego wykształcenia, umożliwiają doszlifowanie języka obcego i poznanie nowej, często niesamowicie fascynującej kultury. Ponadto uczą samodzielności, odpowiedzialności i budują poczucie własnej wartości.

Idealny czas na rozwój

50 lat to idealny czas także na własny rozwój. Osoby w średnim wieku przede wszystkim inwestują w swoją karierę zawodową. Chętnie podnoszą swoje kompetencje podczas kursów i szkoleń, które pozwalają im podnosić kwalifikacje i uczyć się nowych umiejętności, przydatnych w codziennej pracy. Mimo stabilnej sytuacji zawodowej nie spoczywają na laurach. Nieustannie starają się być lepszą wersją siebie. Pokazują, że nigdy nie jest za późno, żeby być jeszcze lepszym ekspertem w tym, co się robi, czy też zacząć nową, kompletnie inną ścieżkę kariery.

Drugą formą inwestycji w siebie, chętnie wybieraną przez osoby w średnim wieku, jest zakup kursów i szkoleń, gwarantujących im ogólny rozwój na różnych płaszczyznach. Mowa przede wszystkim o szkoleniach mindfullness, radzenia sobie ze stresem czy kursach języków obcych. Wiele osób chętnie wybiera warsztaty gotowania i inne, które rozwijają rozmaite umiejętności.

Zakup nieruchomości: czego poszukują Polacy w średnim wieku?

Zakup nieruchomości od zawsze był jedną z najlepszych i najbezpieczniejszych form inwestowania. Dla osób w średnim wieku to świetny sposób na lokatę zgromadzonego kapitału oraz dobra metoda budowy „majątku rodzinnego”. Inwestycje w nieruchomości zapewniają stabilność finansową i bezpieczną przyszłość dla kolejnych pokoleń.

50-latkowie chętnie kupują mieszkania dla siebie, dla swoich dzieci lub na wynajem. Najczęściej wybierają lokale w dużych, perspektywicznych miastach, np. we Wrocławiu. Wrocławski rynek mieszkaniowy mocno rozwinął się w ostatnich latach. Jako deweloper łączymy funkcjonalne rozwiązania i udogodnienia, gwarantujące najwyższy komfort, z ciekawą architekturą, która idealnie wpisuje się w klimat miasta. To przekłada się na rosnącą wartość mieszkań w czasie. Sprzedaż nieruchomości po latach to gwarancja dodatkowych zysków – zauważa Artur Smoleń, Dyrektor Oddziału Profit Development we Wrocławiu.

Osoby w średnim wieku stawiają na komfort i bezpieczeństwo. Na równi z wysokim standardem mieszkania cenią sobie renomę dewelopera. Szukają solidnych, godnych zaufania przedsiębiorców i skrupulatnie analizują każdy aspekt inwestycji, przed podjęciem ostatecznej decyzji.

]Nie bez znaczenia dla 50-latków jest lokalizacja nieruchomości. Największą popularnością wśród osób w średnim wieku cieszą się mieszkania usytuowane na bezpiecznych, spokojnych osiedlach, dobrze połączonych z innymi częściami miasta. Priorytetem jest dla nich łatwy dojazd do pracy oraz bliskość infrastruktury usługowo-handlowej.

Braniborska we Wrocławiu.

Inwestycja Braniborska we Wrocławiu to odpowiedź na oczekiwania osób w średnim wieku. Osiedle znajduje się w atrakcyjnej okolicy na Starym Mieście. Do wszystkich najważniejszych punktów można dojść w nie więcej niż 12 minut! Nieopodal znajdują się pełne restauracji ulice Św. Antoniego i Włodkowica, Narodowe Forum Muzyki, malownicze Podwale, liczne sklepy, muzea i punkty usługowe – wyjaśnia Artur Smoleń z Profit Development.

Mieszkania na Braniborskiej zostały zaprojektowane z dbałością o najdrobniejsze detale. Są ustawne, przestronne i doskonale doświetlone. Przestrzeń inspiruje i daje nieograniczone możliwości aranżacyjne. To dobre miejsce do zamieszkania dla każdej osoby, która chce mieć wszędzie blisko i jednocześnie ceni sobie najwyższy komfort.

