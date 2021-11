Murapol rezygnuje z GPW. Omikron zepsuł nastroje inwestorów

"Decyzja o odwołaniu oferty jest wypadkową ostatnich kilku dni i powstałych uwarunkowań skutkujących wysoką zmiennością na krajowym i światowych rynkach finansowych. Wpływ na nią miało m.in. pojawianie się nowej mutacji koronawirusa pod nazwą Omikron, które zwiększyło niepewność na rynkach kapitałowych i miało istotny wpływ na nastroje inwestorów - czytamy w komunikacie Grupy Murapol."

W ostatnim miesiącu zarówno indeks szerokiego rynku WIG, jak i WIG Nieruchomości zanotowały spadki rzędu 10 proc., podczas gdy wartość europejskiego indeksu zmienności VSTOXX wzrosła o 85,3 proc.

"Zarząd Murapol S.A. oraz akcjonariusz sprzedający są przekonani o atrakcyjności modelu biznesowego Grupy Murapol oraz znaczących perspektywach jej wzrostu. Rozważą możliwość przeprowadzenia oferty publicznej w przyszłości, gdy warunki rynkowe będą bardziej sprzyjające - czytamy dalej."

Decyzja o odwołaniu oferty publicznej sprawia, że zapisy złożone na akcje oferowane zostaną uznane za nieważne, a dokonane płatności zostaną zwrócone inwestorom nie później niż 7 dni po dniu ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty.

Przypomnijmy, że oferta Murapolu miała objąć do 14.280.000 istniejących akcji, stanowiących do 35 proc. kapitału zakładowego spółki, należących do większościowego akcjonariusza Spółki, tj. AEREF V PL Investment S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”) – podmiotu kontrolowanego przez fundusze zarządzane przez Real Estate Group należącą do Ares Management Corporation („Ares”), wiodącego globalnego zarządzającego inwestycjami alternatywnymi, któremu doradza Griffin Real Estate.