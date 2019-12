MVGM już w Polsce. Holenderski gracz sfinalizował transakcję z JLL

To echa ogłoszonej w lipcu transakcji, która dotyczyła 10 europejskich krajów, a która jest początkiem strategicznego partnerstwa MVGM i JLL. Dodaje ona do portfela MVGM 12 mln mkw. zarządzanej powierzchni oraz daje firmie możliwość współpracy z prestiżowymi, międzynarodowymi klientami, w tym wiodącymi inwestorami na rynku nieruchomości komercyjnych.

– Nasz zespół w Polsce tworzy 120 wyspecjalizowanych w obszarze zarządzania nieruchomościami ekspertów, którzy zarządzają portfelem ponad 1,4 mln mkw. powierzchni. Przejście do MVGM to krok stronę jeszcze większej specjalizacji. Oznacza to, że stajemy się częścią w pełni skupionego na zarządzaniu nieruchomościami biznesu i daje nam dostęp do innowacyjnych cyfrowych narzędzi. Z kolei nasi klienci będą mieć możliwość współpracy z wiodącym na rynku zarządzania nieruchomościami europejskim graczem – mówi Virginie de Baere, dyrektor zarządzająca MVGM w Polsce

W efekcie transakcji z JLL MVGM znacznie zwiększa swoją obecność w Europie – firma wchodzi do ośmiu nowych krajów, a jednocześnie powiększa swoje zespoły w Holandii i Niemczech. W ciągu ostatnich tygodni MVGM sfinalizowało umowę na holenderskim i niemieckim rynku, a także w Rumunii, Czechach, Belgii, Luksemburgu i na Słowacji. W rezultacie firma jest teraz numerem 1 w rodzimej Holandii oraz w pierwszej piątce największych europejskich graczy w obszarze zarządzania nieruchomościami.

Przejęcie biznesu zarządzania nieruchomościami od JLL to kamień milowy w historii MVGM. Firma od zawsze miała ambicje i dążyła do osiągnięcia pozycji europejskiego lidera w tym segmencie nieruchomości. Nasza międzynarodowa strategia wzrostu mocno opiera się na elemencie innowacyjności i optymalizacji poprzez digitalizację, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów. Umowa z JLL idealnie wpisuje się w nasze plany. Od czasu ogłoszenia transakcji w lipcu powitaliśmy w naszej firmie 540 nowych współpracowników z 10 europejskich krajów. Razem, jako jeden mocno wyspecjalizowany zespół, będziemy budować mocną europejską markę – mówi Menno van der Horst, członek zarządu MVGM

Ostatnich pięć lat przyniosło MVGM dynamiczny, organiczny wzrost biznesu oraz liczne przejęcia, m.in. akwizycję typu bolt-on niemieckiego PropertyFirst w 2019 roku, fuzję z Verwey w 2018 roku oraz przejęcie holenderskiej firmy Actys w 2016 roku.