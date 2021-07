Najbardziej rzetelne firmy działają na Podlasiu i na Podkarpaciu

Rzetelna Firma w oparciu o dane Krajowego Rejestru Długów po raz trzeci wzięła pod lupę solidność polskich firm działających we wszystkich województwach.

po raz trzeci wzięła pod lupę solidność polskich firm działających we wszystkich województwach. W ubiegłym roku najwyższym wskaźnikiem rzetelności szczyciły się firmy z Opolszczyzny. Dziś nadal są na podium, ale zajmują drugie miejsce. Przed nimi, ex aequo są firmy z Podkarpacia i z Podlasia.

Najgorszą ocenę w rankingu mają firmy z województwa śląskiego.

W tym roku zdecydowanie najlepiej wypadły ex aequo województwa podlaskie i podkarpackie.

– Pierwszy raz w historii oceny rzetelności przedsiębiorstw mamy sytuację, w której dwa województwa otrzymały taką samą, wysoką liczbę punktów. W województwie podkarpackim obserwujemy najniższe zadłużenie w przeliczeniu na 1000 firm, które wynosi 2,7 mln zł oraz najniższy odsetek firm zadłużonych, sięgający 7,4 proc. Właśnie za te dwa czynniki firmy z Podkarpacia otrzymały najwyższą liczbę punktów, czyli po 16 - tłumaczy Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy.

Gorzej wypadły w zestawieniu pod względem kwoty zadłużenia, które wynosi 309 mln zł oraz średniego zadłużenia dłużnika, sięgającego 37 tys. zł. Suma punktów w rankingu, jaką otrzymało to województwo wyniosła 54.

Dokładnie tyle samo otrzymało województwo podlaskie, z tą różnicą, że Podlasie pod względem zadłużenia sięgającego 197,5 mln zł, zadłużenia na 1000 firm, które wynosi 2,8 mln zł i odsetka firm zadłużonych sięgającego 7,52 proc. zajmuje drugie miejsce, za co dostało po 15 punktów za każdy czynnik. Średnie zadłużenie dłużnika w tym województwie wynosi ponad 37,8 tys. zł, przez co lokuje je na ósmym miejscu dając 9 punktów.

54 pkt. to najwyższa ocena w tegorocznym zestawieniu i pozwala firmom z tych województw nosić miano najrzetelniejszych w Polsce.

Negatywny bohater zestawienia

Bez wątpienia najbardziej negatywnym bohaterem tego zestawienia, z oceną 7 pkt. w ogólnym rankingu rzetelności jest województwo śląskie, które pod względem łącznego zadłużenia sięgającego 1,5 mld zł zajmuje przedostatnie miejsce w rankingu. Dług przypadający na 1000 firm sięga tu 5,1 mln zł, za co województwo to dostało zaledwie 1 pkt. W woj. śląskim jest również najwyższy odsetek zadłużonych firm (12,08 proc.). Pod względem średniego długu jednej zadłużonej firmy, województwo to zajmuje trzecie miejsce od końca.

Najmniej i najbardziej zadłużeni

