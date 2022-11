Trzy pierwsze kwartały 2022 roku to najlepszy taki okres w historii Grupy CIECH pod względem wypracowanych wyników.

Po dziewięciu miesiącach 2022 roku Grupa CIECH wypracowała 233 mln zł zysku netto na działalności kontynuowanej, czyli o 36 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Wynik znormalizowany EBITDA wzrósł r/r o 19 proc. - do 661 mln zł.

Wyniki były lepsze niż przed rokiem głównie dzięki dobrej kondycji segmentów Soda i Krzemiany.

Obszary te, dzięki zwiększonej efektywności i przeprowadzonym inwestycjom, a także utrzymującemu się wysokiemu popytowi, zanotowały wysokie dynamiki wzrostu wyniku EBITDA w trzecim kwartale, odpowiednio o 62 i 346 proc. r/r.

Korzystna sytuacja Grupy umożliwiła podjęcie decyzji o zamiarze wypłaty dywidendy zaliczkowej z zysku za 2022 rok (w wysokości 79 mln zł, 1,5 zł na akcję) oraz podniesienie prognozy wyniku EBITDA (z) na cały rok o ponad 25 proc.

Skonsolidowane przychody Grupy CIECH w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2022 roku wyniosły 3886 mln zł, co oznacza wzrost o 57 proc. r/r i jest wynikiem silnego popytu na produkty Grupy oraz efektywnego odzwierciedlenia rosnących kosztów surowców w cenach produktów.

EBITDA (z) za I-III kw. 2022 roku wyniosła 661 mln zł wobec 554 mln zł rok wcześniej. Jest to najlepszy wynik w historii Grupy odnotowany w trzech pierwszych kwartałach roku. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 233 mln zł, czyli o 36 proc. więcej niż w tym samym okresie minionego roku.

Porównując trzeci kwartał 2022 roku do trzeciego kwartału 2021 roku, przychody Grupy wzrosły o 82 proc. (do 1 407 mln zł), EBITDA (z) o blisko 60 proc. - do poziomu 230 mln zł, a zysk netto o 106 proc. - do 85 mln zł.

Grupa utrzymuje bezpieczną sytuację płynnościową (650 mln zł środków pieniężnych na bilansie w trzecim kwartale) i niższe rok do roku zadłużenie, co łącznie z wyższą EBITDA (z) przyczyniło się do istotnego spadku wskaźnika długu netto/EBITDA (z) - do poziomu 1,6x.

Grupa ograniczyła ryzyko wzrostu stóp procentowych dzięki instrumentom zabezpieczającym - efektywne oprocentowanie na najbliższe cztery lata to 1,3 proc.

Nakłady inwestycyjne po trzech pierwszych kwartałach 2022 roku wyniosły 328 mln zł (wobec 553 mln zł przed rokiem). 80 proc. wydatków inwestycyjnych to inicjatywy związane z biznesem sodowym, gdzie prowadzone są liczne projekty zwiększające efektywność produkcji.

Dotrzymaliśmy słowa i zrealizowaliśmy z powodzeniem nasze zamierzenia, czego najlepszym potwierdzeniem są najmocniejsze w historii Grupy pierwsze trzy kwartały roku i kurs na niemal 1 mld zł znormalizowanego wyniku EBITDA za cały rok. Zbudowane przez ostatnie lata fundamenty pozwoliły na zwiększenie efektywności segmentu sodowego i rozwój pozostałych biznesów. Jednocześnie pozycja płynnościowa Grupy jest bardzo dobra, a zadłużenie utrzymane na bezpiecznym poziomie. Mimo wymagającego otoczenia, jesteśmy gotowi do realizacji dalszych celów zapisanych w strategii na lata 2022-2024 – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

W trzecim kwartale popyt na sodę w Europie (głównym rynku działania CIECH) utrzymywał się na poziomie wyższym niż podaż, co przekładało się na presję na wzrost cen. Przychody ze sprzedaży sody kalcynowanej wzrosły o 98 proc. r/r, a sody oczyszczonej o 67 proc. r/r, odzwierciedlając zwyżkę cen surowców. Koszty produkcji rosną mocniej niż przychody, dlatego Grupa kładzie nacisk na zwiększenie efektywności procesów, wprowadzając rozwiązania takie jak Advanced Process Control w swoich fabrykach, a także realizując procesy z obszaru transformacji energetycznej (m.in. poprzez projekty dotyczące odzysku ciepła).

Silny wzrost wartości sprzedaży o 165 proc. r/r zanotowano także w biznesie solnym. Sól z warzelni w Stassfurcie otrzymała prestiżowy certyfikat International Food Standard, co poszerzyło bazę klientów spółki. Z kolei w obszarze tabletek solnych wprowadzana jest nowa marka, jednolita dla fabryk w Janikowie i Stassfurcie – Aqua Pro.

Segment AGRO po trzech pierwszych kwartałach br. wypracował wyższe wyniki niż w całym 2021 roku (118 mln zł wobec 115 mln zł), zwiększając po 9 miesiącach 2022 roku swój udział na polskim rynku środków ochrony roślin o 1 punkt procentowy (do 7 proc.). Działalność zagraniczna koncentrowała się na sukcesywnym poszerzaniu zasięgu sprzedaży Halveticu – innowacyjnego środka cechującego się mniejszą ilością substancji aktywnej przy zachowaniu wysokiej skuteczności, wpisującego się w ideę rolnictwa zrównoważonego. Halvetic jest już zarejestrowany w 12 krajach, a w 10 prowadzona jest aktywna sprzedaż tego środka.

Po osiągnięciu rekordowych wyników w 2021 roku, w segmencie Pianki zanotowano normalizację wyniku, co jest odzwierciedleniem słabszego popytu w przemyśle meblarskim. Marża EBITDA (z) w trzecim kwartale została utrzymana na poziomie zeszłorocznym, czyli 14 proc.

Połączenie efektów inwestycji rozwojowych przeprowadzonych w 2021 i 2022 roku oraz wysokiego popytu pozwoliło na zwiększenie przychodów i wyniku EBITDA (z) w segmencie Krzemiany w tempie trzycyfrowym. Przychody segmentu wzrosły o 242 proc., a wynik EBITDA (z) o 346 proc. (do odpowiednio 188 i 30 mln zł). Nowy, energooszczędny piec oddany do użytku w 2021 roku (inwestycja za 80 mln zł) i modernizacja starszych jednostek, zwiększyły konkurencyjność krzemianów z fabryk w Iłowej i w Żarach, umacniając pozycję CIECH jako największego dostawcy tego surowca w Europie.

Wzrost wolumenów sprzedaży w trzecim kwartale br. (w ujęciu rocznym) był także udziałem segmentu Opakowania, w którym sprzedaż wzrosła o 125 proc. r/r, a wynik EBITDA (z) wzrósł o 60 proc. Wynik ten został wypracowany dzięki optymalizacjom polegającym m.in. na ulepszeniu składu surowcowego i ograniczeniu ilości odpadów, a także oddaniu do użytku nowego automatu 4-sekcyjnego, który zwiększa możliwości przerobu wytopionego szkła. Zastosowano także nowe rozwiązania w obszarze produkcji i gospodarki magazynowej, m.in. dzięki wdrożeniu systemu Kaizen.

Dotychczasowy przebieg czwartego kwartału potwierdza pozytywne tendencje w działalności biznesowej Grupy CIECH, w szczególności w zakresie wysokiego popytu na produkty sodowe i krzemiany. To także rezultaty przeprowadzonych optymalizacji procesów produkcyjnych i skutecznego stosowania mechanizmów zabezpieczających przed zmianami cen surowców. Ponadto, zgodnie ze strategią Grupy na lata 2022-2024, CIECH trwale wzmacnia przewagi konkurencyjne, prowadząc zakrojony na szeroką skalę program rozwoju kompetencji pracowników na różnych szczeblach, a także pozyskuje talenty z rynku, budując zaangażowany zespół profesjonalistów.

Wszystkie powyższe działania sprzyjają zwiększaniu efektywności prowadzonych procesów i sprawiają, że spółka podniosła prognozę wyniku EBITDA (z) w 2022 roku o ponad 25 proc., w stosunku do poprzedniej prognozy z kwietnia, a także potwierdziła zamiar wypłaty zaliczki na dywidendę z zysku za 2022 rok pod koniec grudnia. Intencją Zarządu CIECH S.A., wyrażoną również w strategii Grupy na lata 2022-2024, jest wypłata dywidendy z zysku za 2022 rok w 2023 roku.

Perspektywy rynkowe sody są nadal korzystne, obserwujemy wysokie dynamiki wzrostu rynku sody w Europie Centralnej, czyli w naszym podstawowym obszarze działania, przy jednoczesnym braku rozbudowy nowych mocy na kontynencie. Globalnie sprzedaż sody wspierana jest przez wzrost liczby ludności, rozwój fotowoltaiki i elektromobilności. Przede wszystkim jednak usprawniamy efektywność naszych zakładów sodowych i realizujemy kolejne inicjatywy z obszaru transformacji energetycznej, optymalizacji i digitalizacji procesów produkcji. Jednocześnie dbamy o rozwój pozostałych biznesów, upatrując możliwości ponadprzeciętnych wzrostów w biznesie Krzemiany i dalszej ekspansji geograficznej segmentu Agro – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.





Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl