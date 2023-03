Nowa usługa PolCard from Fiserv umożliwia zostawienie napiwku poprzez transakcję zbliżeniową np. w restauracji czy punkcie usługowym.

Konsument wybiera preferowaną przez siebie kwotę i płaci bezstykowo kartą, telefonem bądź zegarkiem.

Przedsiębiorca natomiast zyskuje większą dbałość o pracownika oraz przejrzystość transakcji.

Otrzymuje bowiem raport z płatności na terminalu z wyszczególnieniem kwot napiwków.

Napiwek zbliżeniowy w terminalu płatniczym to usługa Fiserv Polska S.A., działającego pod marką PolCard from Fiserv, która pozwala przedsiębiorcy ustanowić wybrane kwoty dodatkowym wynagrodzeniem za usługę do transakcji, a później rozliczać je jako oddzielną pozycję na potwierdzeniu płatności, raportach z terminala czy w raportach transakcyjnych. Dzięki wdrożonej funkcjonalności konsument może szybko i wygodnie zrealizować płatność zbliżeniowo, bez konieczności wkładania karty do terminala. Zyskuje także możliwość opłacania napiwków kartą zapisaną w swoim telefonie (portfelu elektronicznym).

Jak wynika z ostatniego raportu Narodowego Banku Polskiego, obecnie płatności zbliżeniowe stanowią już prawie 100 proc. wszystkich transakcji kartowych na terminalach. Polacy coraz częściej nie noszą ze sobą portfela czy nawet karty płatniczej. Dlatego też kwestią czasu było wprowadzenie możliwości zostawiania napiwków bezstykowo za pośrednictwem naszych urządzeń. Są one chętnie wykorzystywane przede wszystkim w punktach gastronomicznych, lecz także w salonach fryzjerskich, kosmetycznych, firmach kurierskich czy w taksówkach – mówi Robert Andrukiewicz, dyrektor ds. rozwoju produktów w Fiserv Polska S.A.

Jak to działa? Sprzedawca wprowadza na terminalu kwotę za usługę. Następnie na wyświetlaczu urządzenia pojawia się pytanie o to czy konsument chce zostawić napiwek. Po zatwierdzeniu może on wybrać jego predefiniowaną wysokość (np. 5 proc., 10 proc., 15 proc., maksymalnie 20 proc. kwoty rachunku). Dla przejrzystości transakcji na terminalu wyświetlają się przeliczone kwoty płatności za usługę oraz za napiwek. Co ważne, takie transakcje można opłacać także kartami rozliczanymi w walutach obcych, korzystając z oferowanej przez markę usługi DCC. Ostatnim krokiem jest przyłożenie karty, telefonu, opaski lub zegarka do czytnika na terminalu.

To bardzo wygodna opcja dla przedsiębiorcy, ponieważ może on otrzymać raport z płatności na terminalu z wyszczególnieniem napiwków, co pozwala na łatwe rozdzielenie ich wśród pracowników. Konsument natomiast zyskuje możliwość wynagrodzenia np. kelnera w szybki, bezpieczny i preferowany przez siebie sposób – dodaje Robert Andrukiewicz z Fiserv Polska S.A.

