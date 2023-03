Ograniczone ceny prądu dają realne oszczędności dzięki rządowej Tarczy Solidarnościowej. Dla ponad pięciu milionów klientów TAURONA oznacza to oszczędności na rachunkach rzędu około 2 tys.

Grupa szacuje, że blisko 3 miliony jej klientów zapłaci w tym roku za energię wyłącznie po cenach zamrożonych.

Około 2 miliony klientów skorzysta dodatkowo z ograniczonych cen po przekroczeniu przyznanych limitów.

Oszczędności z zamrożenia cen prądu w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej są już realnie odczuwalne w budżetach gospodarstw domowych. Rozliczenia za całkowite zużycie prądu w tym roku dla około 3 mln gospodarstw domowych ograniczą się wyłącznie do cen zamrożonych. To wymierny efekt rządowych działań, mających na celu ochronę gospodarstw domowych przed skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz wojny hybrydowej prowadzonej przez Kreml w Europie - mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Klienci TAURONA złożyli już ponad 470 tysięcy oświadczeń, chcąc skorzystać z wyższych limitów dla energii elektrycznej i cen maksymalnych dla firm.

Wszystkie gospodarstwa domowe, bez konieczności składania oświadczenia, będą korzystać z zamrożonych cen do limitu zużycia 2000 kWh. Klienci, którzy są uprawnieni do skorzystania z podwyższonych limitów 2600 kWh lub 3000 kWh, muszą założyć specjalne oświadczenia i mają na to czas do końca czerwca tego roku. W tej grupie znajdują się m.in. gospodarstwa domowe, w których zamieszkują osoby z niepełnosprawnością, klienci, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny i rolnicy. Najwygodniejszą dla klienta metodą złożenia oświadczenia jest internet. Oświadczenie, które dotyczy zwiększenia limitu na energię elektryczną, można złożyć również poprzez aplikację mObywatel.

Dla gospodarstw, które nie zmieszczą się w ustawowych progach, przewidziano dodatkową pomoc. W każdym przypadku po przekroczeniu przez gospodarstwo domowe limitu zastosowana zostanie automatycznie ograniczona ustawowo cena dla nadwyżki prądu.

Klienci, którzy chcą skorzystać z rozwiązań Tarczy Solidarnościowej, nie muszą umawiać się na wizytę w Punkcie Obsługi Klienta.

Pomoc w załatwieniu swoich spraw można uzyskać poprzez kilka kanałów kontaktu m.in.: aplikację mobilną Mój TAURON, czat, aplikację Messenger na Facebooku, formularz kontaktowy na stronie internetowej. Najwygodniejszy dla siebie kanał kontaktu można wybrać na stronie klient.tauron.pl.

Jeśli gospodarstwo domowe ograniczy zużycie energii o ponad 10 procent w stosunku do 2022 r., oprócz oszczędności wynikających z ograniczenia zużycia energii, klient otrzyma 10-procentową obniżkę rachunku w 2024 r. To podwójna zachęta do oszczędności.

TAURON wspiera klientów we wdrażaniu dobrych nawyków i optymalnych rozwiązań technologicznych dla domu, które przyniosą oszczędności i pozwolą w pełni skorzystać z rozwiązań Tarczy Solidarnościowej.

