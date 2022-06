Nike publikuje wyniki za czwarty kwartał. Wzrosty w Europie

Przychody firmy wyniosły 12,2 mld dolarów, co oznacza 1-procentowy spadek w porównaniu z poprzednim rokiem i wzrost o 3 procenty bez uwzględnienia różnic kursowych.

W regionie Greater China firma zanotowała spore spadki, ale duże wzrosty zanotowano z kolei w rejonach EMEA i APLA.

Dekonsolidacja działalności w Rosji i nowe modele dystrybucji w Argentynie, Chile i Urugwaju kosztowały Nike ok. 150 mld dolarów.

Przychody marki Nike wyniosły 11,7 mld. dolarów, a Converse zanotował przychód w wysokości 593 mln. dolarów. Obie marki zanotowały tym samym 1-procentowy spadek (3 procentowy w ujęciu neutralnym walutowo). Firmie udało się uzyskać powyższe wyniki dzięki 20-procentowemu wzrostowi w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka).

Aż 7-procentowy wzrost zanotowała Nike Direct (11 procent w ujęciu neutralnym walutowo), pomimo 18-procentowego spadku w regionie Greater China, który obejmuje Chiny kontynentalne, Hong Kong, Macau i Tajwan. Do dobrych wyników Nike Direct przyczyniły się aż 25-procentowe wzrosty w regionie EMEA, 43-procentowe wzrosty w regionie APLA (Azja Pacyficzna i Ameryka Łacińska) i 5-procentowy wzrost w Ameryce Północnej.

Nike Brand Digital również zanotowała wzrosty. Tutaj wyniósł on 15 procent (18 w ujęciu neutralnym walutowo), na co również wpływ miały wzrosty w regionach APLA, Ameryce Północnej i EMEA. Jeżeli chodzi o sklepy należące do Nike, tutaj zanotowano 2-procentowny spadek (1-procentowy w ujęciu neutralnym walutowo).

W czwartym kwartale firma poniosła jednorazowe koszty związane z dekonsolidacją działalności w Rosji oraz inwestycją w przejście na strategiczne modele dystrybucji w Argentynie, Chile i Urugwaju. Koszt tych działań wyniósł w sumie ok. 150 mld dolarów.