Obecnie większość firm odczuwa skutki kryzysu energetycznego, a ich konsekwencje mogą towarzyszyć polskim przedsiębiorcom długofalowo. Okazuje się, że można temu zaradzić.

Podczas poprzednich wakacji obserwowaliśmy poprawę nastrojów przedsiębiorstw.

Odnotowano wtedy najwyższe odczyty Miesięcznego Indeksu Koniunktury w historii badania.

Po raz pierwszy z pierwszego miejsca na drugie spadła niepewność sytuacji gospodarczej jako znacząca bariera prowadzenia biznesu.

Niemal połowa badanych firm deklaruje, że ceny energii są barierą o bardzo dużym znaczeniu, a dla 27 proc. – dużym.

Niepokoją także statystyki inwestycji i płynności finansowej.

Rosnące koszty prowadzenia działalności ograniczają możliwości wydatkowe, w tym możliwości inwestycyjne, które przy obawach płynności finansowej odsuwane są na dalszy plan. Najważniejszym elementem skutecznego realizowania strategii jest efektywne wykorzystanie zasobów firmy. Jak się za to zabrać?

Planowanie i budżetowanie to kluczowe narzędzia kontrolingu. Właściwa analiza danych finansowych umożliwia wyznaczenie priorytetów dla zasobów oraz ich alokację. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele programów, które usprawniają cykl budżetowania. Dzięki nim firma może korygować budżet oraz przygotować bieżące prognozy w odpowiedzi na zmiany wewnątrz firmy, a także te pochodzące z zewnątrz. Programy budżetowe dają możliwość zintegrowania z obiegiem faktur czy kontami księgowymi, co oznacza dostępność od ręki wszystkich zaksięgowanych kosztów i przychodów. To pozwala na bieżąco monitorować stopień wykorzystania budżetu oraz otrzymywać alerty w przypadku możliwości jego przekroczenia. Dzięki takim działaniom można na bieżąco reagować na niespodziewane sytuacje. Niestety nie wszystkie obszary budżetu program jest w stanie kontrolować. Nieustanne podwyżki cen surowców to jeden z elementów budżetu, nad którym trudno nadążyć.

Koszty stałe, przy obecnych podwyżkach cen surowców, pozostają „stałe” już tylko z nazwy. Warto zastanowić się, nad którymi można „zapanować”, a nawet je ograniczyć. Każda firma, bez względu na charakter działalności, zużywa energię elektryczną, której ceny, w ostatnim czasie, drastycznie rosną. Planując wydatki na najbliższy rok należy rozważyć, w jaki sposób można ograniczyć koszty zużycia energii. Inwestycja w Odnawialne Źródła Energii, takie jak panele fotowoltaiczne, to dobre rozwiązanie dla firm mających przestrzeń i warunki dla montażu paneli. W firmach, gdzie nie jest to możliwe, alternatywą mogą być przenośne stacje zasilania, które zapewnią zasilanie w czasie przerwy w dostawie energii, a dzięki niewielkim, przenośnym panelom fotowoltaicznych, także darmową energię dla firmy.

Już nawet najmniejsza dostępna przenośna stacja ładowania o pojemności 210 Wh jest w stanie naładować baterię laptopa trzy razy, a baterię telefonu 13 razy. Im większa pojemność stacji, tym większe jej możliwości. W zależności od specyfiki firmy i urządzeń, jakie chcielibyśmy zasilić ze stacji, należy dobrać rozwiązanie o odpowiedniej pojemności. Przenośne stacje ładowania to dobre rozwiązanie zarówno dla przedsiębiorców stacjonarnych, ale także mobilnych, którzy opierają swoje działania na pracy zdalnej, bez stałej siedziby. Przenośna stacja zasilania zapewni energię wszędzie tam, gdzie będzie to konieczne – wyjaśnia Daria Ciecior z EcoFlow.

Trudno także wyobrazić sobie przedsiębiorstwo bez pracowników, a o jakości firmy świadczą ludzie, którzy ją tworzą. Rozwój to kluczowy składnik w polepszaniu standardów firmy i uzyskiwaniu lepszych efektów pracy oraz jej wydajności. Planując inwestycje nie można zapomnieć o inwestycji w pracownika i jego rozwój. Warto przeprowadzić analizę stanowisk pracy, porozmawiać z pracownikami i określić jakiego typu szkolenia czy kursy doszkalające są niezbędne i przyniosą wymierne efekty w perspektywie najbliższych lat. Właściwy człowiek, na właściwym stanowisku – firma, która działa z godnie z takim przekonaniem, to prężnie działająca maszyna, która nie wymaga częstych interwencji. Warto także zadbać o przyjazne i komfortowe warunki pracy. Ograniczenie hałasu, optymalna temperatura pomieszczeń, ergonomiczne stanowiska pracy, sprawny sprzęt, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy, to tylko nieliczne elementy wpływające na polepszenie jakości pracy.

Nikt nie wyobraża dziś sobie komfortowych warunków pracy bez dostępu do energii elektrycznej. Wspomniana wcześniej przenośna stacja zasilania to także alternatywne źródło zasilania, które idealnie się sprawdzi w przypadku awarii sieci energetycznej – zauważa Daria Ciecior z EcoFlow.

Firma to skomplikowany mechanizm, na który składa się wiele elementów, które trzeba uwzględnić planując jakikolwiek ruch. Często na wiele z nich przedsiębiorcy nie mają wpływu, ale mogą i powinni reagować na zmiany rynkowe czy gospodarcze, aby utrzymać firmę na właściwych torach. Najnowsze technologie dają im do dyspozycji narzędzia, które pozwalają trzymać rękę na pulsie i wykorzystywać posiadane zasoby w najlepszy możliwy sposób.

