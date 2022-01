Obligacje Echo mają wzięcie

Inwestorzy indywidualni zapisali się na wszystkie oferowane przez Echo Investment obligacje serii K, potwierdzając swoje zaufanie do strategii spółki. Deweloper wyemituje papiery o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł.

Echo Investment emituje obligacje dla inwestorów indywidualnych od 2014.

Do tej pory uplasowało wśród nich papiery o łącznej wartości ponad 630 mln zł, z czego 334 mln zł nadal jest przedmiotem obrotu na giełdzie, a pozostałe zostały wykupione w terminach zapadalności.

Zapisy na obligacje serii K rozpoczęły się 10 stycznia i trwały do 21 stycznia 2022 r. Przyjęto zapisy na ponad 233 mln złotych, w związku z czym stopa redukcji wyniosła 79%, a nadsubskrypcja była ponad czterokrotna.

– Cieszymy się, że emisja skierowana do inwestorów indywidualnych spotkała się z tak dużym zainteresowaniem. Jest to dowód zaufania jakim inwestorzy darzą Echo Investment, strategię spółki i jej projekty. Pieniądze pozyskane z emisji obligacji planujemy wykorzystać przede wszystkim na finansowanie rozwoju biznesu mieszkaniowego. Nasza grupa ma obecnie bank ziemi na blisko 15 tys. mieszkań do realizacji w kilku najbliższych latach. Dzięki naszemu doświadczeniu, znakomitym projektom, renomie oraz przy sprzyjających warunkach na rynku, jesteśmy w stanie zwiększać nasze udziały w rynku przy utrzymaniu wysokiej marży na projektach – mówi Maciej Drozd, wiceprezes Echo Investment ds. finansowych.

Strategia Echo Investment zakłada dalszy rozwój w sektorze mieszkań na sprzedaż oraz na wynajem, przy zachowaniu dużej skali działalności w nieruchomościach komercyjnych. W ostatnich latach, poprzez wzrost organiczny oraz przejęcie Archicomu, Grupa Echo Investment stała się jednym z pięciu największych deweloperów sprzedających mieszkania w Polsce. Naszym celem jest dalsze umacnianie pozycji, przy utrzymaniu wysokiego poziomu marży na projektach. Wartość aktywów Echo Investment na koniec trzeciego kwartału 2021 r. wyniosła blisko 6,8 mld zł i była o 25% wyższa niż na koniec 2020 r. Wartość aktywów mieszkaniowych wzrosła w tym czasie prawie dwukrotnie, co wynika w dużej mierze z przejęcia Archicomu. Po trzech kwartałach 2021 r. Grupa wypracowała 117 mln zł zysku netto.

Agentem oferującym obligacje serii K była Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie. Obligacje mają 3-letni termin zapadalności. Ich oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 4 proc.

Ofertę publiczną obligacji serii K o wartości do 50 mln zł przeprowadzono na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 listopada 2021 r., zmienionego suplementem nr 1.