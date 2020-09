Opłatę opadową zapłacą nawet supermarkety

Obecnie opłata za to, że woda opadowa nie wsiąka w glebę, dotyczy powierzchni powyżej 3,5 tys. mkw., a więc przede wszystkim hipermarketów. Po zmianach do płacenia daniny będą zobowiązane nieruchomości od 600 mkw. Opłatę poniosą jednak tylko ci właściciele nieruchomości, których ponad 50 proc. nieruchomości jest nieprzepuszczalna dla opadów (obecnie jest to próg 70 proc.).

Gdy nowe przepisy wejdą w życie, do hipermarketów dołączą mniejsze sklepy, w tym supermarkety (sklepy o powierzchni sprzedażowej od 400 do 2499 mkw.). Opłata nie powinna być dla nich bolesna - zwraca uwagę "DGP".