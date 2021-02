Ostatni dzwonek na Tarczę 2.0. PFR wyjaśnia wątpliwości

Ile razy można składać pismo wyjaśniające w postępowaniu o subwencję z Tarczy PFR 2.0? Ile jest czasu na wydatkowanie środków z tarczy 2.0? Czy subwencja zostanie umorzona automatycznie czy trzeba przesłać dodatkowe informacje? Przedsiębiorców wciąż nurtuje wiele pytań, dotyczących Tarczy 2.0, a czasu coraz mniej, bo wnioski składać można do 28 lutego. Na niektóre z nich na łamach WNP.PL odpowiadają eksperci PFR.

Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju ma pomóc firmom najbardziej poturbowanym przez drugą falę pandemii. Wnioski o subwencje można składać do 28 lutego, czyli praktycznie zostały ostatnie godziny na działanie.

Wciąż jednak wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak skorzystać z tej pomocy. Innych nurtują kwestie warunków rozliczania i umarzania subwencji.

Redakcja WNP.PL w ostatnich dniach zbierała pytania od przedsiębiorców, starających się o pomoc w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Trafiali do nas zarówno ci, którzy są na etapie wnioskowania, jak i ci, których wnioski zostały odrzucone.

Sporo wątpliwości mają także przedsiębiorcy, którzy pozytywnie przeszli proces weryfikacji i otrzymali pomoc. Przed nimi teraz kwestie rozliczania i umarzania pomocy z Tarczy.

Zebraliśmy wszystkie pytania i prośby o pomoc w interpretacji przepisów i poprosiliśmy ekspertów Polskiego Funduszu Rozwoju o rozwianie wszelkich wątpliwości.

Wśród nadsyłanych do redakcji próśb o wyjaśnienie pojawiały się m.in. pytania o to, czy można poprawić wniosek o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 lub go cofnąć i złożyć nowy? Czy konieczne będzie raportowanie wydatków z otrzymanych subwencji? Czy nawet pojedyncze, drobne naruszenie będzie wystarczającym powodem dla rozwiązania umowy subwencji?

Odpowiedzi na te i inne pytania zamieściliśmy tutaj: 15 odpowiedzi na 15 pytań o tarczę 2.0 PFR

Jednak próśb o pomoc w interpretacji przepisów, czy wyjaśnienie odmowy przyznania subwencji było o wiele więcej. Dlatego w ramach naszej akcji do ekspertów trafiły kolejne pytania, na które odpowiedzi publikujemy poniżej.

Czytelnik prowadzi z żoną bistro, działalność uruchomili 30 listopada 2019 r. i obecnie zatrudniają jednego pracownika: od września na umowie zleceniu a od stycznia na umowie o pracę. Przedsiębiorca notuje spadek obrotów ok 70-80 proc. i pyta, czy może wnosić o jakąkolwiek pomoc z tarczy?

- Koniecznym warunkiem otrzymania subwencji przez mikrofirmę w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 jest m.in. zatrudnianie na 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę - na 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika na umowę o pracę, choć na część etatu.