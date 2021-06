Pandemia wyhamowała ekspansję zagraniczną? Dla niektórych branż okazała się szansą

Podstawową naszą przewagą jest elastyczność. Uzupełniamy zatem swoistą lukę na rynku finansowym i kapitałowym - mówi Maciej Bałabanow.

W Polsce nie ma jeszcze głębokiego prywatnego rynku kapitałowego finansującego ekspansję zagraniczną. To jest nisza, którą jako Fundusz Ekspansji Zagranicznej zajmujemy - twierdzi.

Działamy na zasadach rynkowych. Oznacza to, że jako fundusz mamy na inwestycjach także zarabiać. Więc to, że jesteśmy w pewnym sensie państwowym funduszem, nie oznacza, że przyznajemy dotacje - podkreśla.

Czy pandemia i związane z tym zamieszania wyhamowały ekspansję zagraniczną?

- Mimo pandemii oraz lockdownów, które utrudniały codzienne funkcjonowanie, wiele firm kontynuowało lub podjęło nowe wyzwania dotyczące ekspansji zagranicznej. My na przykład w ubiegłym roku, mimo niesprzyjających warunków i tego ogromnego zamieszania, podpisaliśmy dwie umowy inwestycyjne. To były wprawdzie wyniki nieco poniżej naszych założeń, ale należy przyznać, że nie był to łatwy rok.

Uważam, że 2020 rok przyspieszył pewne nieuniknione zmiany, które obserwowaliśmy już wcześniej. Niektóre sektory i branże nabrały wiatru w żagle, rozwijały się w dynamicznym tempie właśnie dzięki pandemii. Mam tu na myśli między innymi logistykę czy też e-commerce.

Sytuacja związana z pandemią zmieniła również sposób myślenia o biznesie. Kluczową kwestią, z której zdaliśmy sobie sprawę, było przyznanie, że rzeczywistość gospodarcza jeszcze bardziej się skomplikowała i zmiany przyspieszyły. Już po kryzysie 2008 roku dało się zauważyć tę złożoność. Obecnie weszliśmy już w taką rzeczywistość, w której nic nie jest oczywiste, a prognozy i perspektywy mogą się zmieniać w bardzo krótkim czasie.

Zmienność i nieprzewidywalność przełożyła się na funkcjonowanie większości organizacji, w tym naszej. Okazało się, że dużo istotniejsza jest obecnie elastyczność i rozróżnienie między ryzykiem, które potrafimy wskazać i policzyć, a niepewnością, której nie da się skwantyfikować, niemniej codziennie wpływa na rzeczywistość.

