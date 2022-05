Pandora zalicza rekordowy kwartał i… ostrzega

Sprzedaż Pandory w pierwszym kwartale wzrosła o 21 proc. do rekordowego poziomu 5,7 miliarda koron.

Producent biżuterii poinformował w środę, że wyższa inflacja i wojna w Ukrainie zwiększyły niepewność co do całorocznych wyników firmy.

Samo wyjście z rosyjskiego rynku oraz rosnąca inflacja mogą kosztować firmę w tym roku ok. 28 mln dolarów.

Cytowany przez Reuters dyrektor generalny Pandory Alexander Lacik podkreślił, że wszystkie kluczowe dla firmy rynki z wyjątkiem Chin wykazują dobry wzrost, do którego przyczyniają się wszystkie platformy produktowe. Duńska firma oczekuje, że jej całoroczny wzrost sprzedaży wyniesie od 4 do 6 proc. co jest nieco lepszą prognozą niż przewidywany wcześniej wzrost na poziomie od 3 do 6 proc.

Mimo wszystko, Pandora pozostaje ostrożna w swoim optymizmie, podkreślając, że prognoza na obecny rok obarczona jest podwyższoną niepewnością. Niepewność ta ma związek z rosyjską inwazją na Ukrainę, inflacją, ale także wciąż istniejącym zagrożeniem ze strony COVID-19. Do tego dochodzą większe koszty energii, transportu czy surowców.

To powiedziawszy, Pandora wciąż utrzymuje swoją prognozę zysków przed odsetkami i marżą podatkową na poziomie 25-25,5 proc. Firma zabezpiecza ceny swoich głównych surowców, czyli srebra i złota, na rok do przodu, co oznacza, że krótkoterminowe skoki nie będą miały na nią wpływą, podkreśla Lacik.