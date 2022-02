Pięć korzyści zielonej energii dla biznesu

Zastosowanie technologii LED pozwala zredukować koszty energii na potrzeby oświetlenia aż o 70-80 proc.

Troskę o tematykę ekologiczną i transformację energetyczną widać w polskich spółkach giełdowych, które raportują swoje postępy.

Firmy najczęściej osiągają wyższe marże na produktach ekologicznych.

Globalne marki od wielu lat stawiają na zielone rozwiązania energetyczne. Największe firmy technologiczne – tj. Apple oraz Google – zapewniają, że korzystają wyłącznie z energii odnawialnej, czyli produkują lub kupują energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii (OZE). Z kolei Ikea dąży do korzystania w 100 proc. z odnawialnej energii elektrycznej w całym łańcuchu wartości do 2030 roku. Z długiej listy światowych koncernów zaawansowanych w obszarze OZE można wymienić jeszcze takie marki jak Adidas, Ford, Starbucks, Nike, czy też Microsoft.

– Wiele mniejszych firm jest „motywowana” do transformacji energetycznej poprzez znaczny wzrost kosztów energii, który jest spowodowany m.in. szybko rosnącymi kosztami emisji CO2 oraz wprowadzoną w 2021 roku nową opłatą mocową – mówi Zbigniew Prokopowicz, prezes i współzałożyciel Luneos.

Większą troskę o tematykę ekologiczną i transformację energetyczną widać także w polskich spółkach giełdowych, które raportują swoje postępy w tym zakresie w tzw. raportach niefinansowych.

– Wynika to przede wszystkim z silnego trendu dostosowywania się przez spółki do wymogów ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) w odpowiedzi na oczekiwania wielu interesariuszy tj. regulatorów, klientów, czy instytucji finansowych, zmuszających przedsiębiorstwa do konkretnego działania – wskazuje Michał Kozłowski, współzałożyciel i wiceprezes Luneos oraz CEO Luneos Green Energy.

Energia odnawialna się opłaca

Firmy najczęściej osiągają wyższe marże na produktach ekologicznych. Jest tak m.in. z tego powodu, że na rynku rośnie duża grupa konsumentów, która poszukuje produktów powstałych w technologii zeroemisyjnej. I dla nich koszt takiego produktu nie odgrywa najważniejszej roli w procesie zakupu.

– Przedsiębiorstwa podążające w kierunku zeroemisyjności mają większą szansę na otrzymanie kredytu w instytucjach finansowych, które doskonale zdają sobie sprawę z obecnych trendów i regulacji. Cieszą się one także większym zainteresowaniem inwestorów – mówi Michał Kozłowski.

Pierwsze kroki w transformacji energetycznej

– Najważniejszy jest plan działania, czyli zdefiniowanie problemów, przyjęcie określonych rozwiązań, a także dobór narzędzi. I tak, gdy np. podstawowym problemem firmy jest wzrost kosztów energii to rozwiązaniem będzie ograniczenie zużycia energii oraz własna produkcja energii. Aby obniżyć zużycie energii można w pierwszej kolejności wymienić oświetlenie na LED – podpowiada Zbigniew Prokopowicz.

Warto podkreślić, że zastosowanie technologii LED pozwala zredukować koszty energii na potrzeby oświetlenia aż o 70-80 proc.

Z kolei w przypadku produkcji własnej energii, może to być postawienie w firmie na fotowoltaikę lub kogenerację. W przypadku fotowoltaiki, instalacje dachowe i naziemne zaspokajające od 20–30 proc. (duże przedsiębiorstwa) do 100 proc. (małe przedsiębiorstwa) zapotrzebowania na energię. A kogeneracja to jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła (lub chłodu), dające spore korzyści finansowe i ekologiczne. Możliwości transformacji energetycznej w przedsiębiorstwie jest naprawdę sporo, a płynących z nich korzyści jeszcze więcej – dodaje na koniec Michał Kozłowski.