PKB w górę, firmy robią zapasy i zarządzają marżą

8,5 procent – tyle w pierwszym kwartale wyniosło tempo wzrostu PKB w Polsce.

Jedyną składową PKB, która przyczyniła się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego w I kw., była zmiana zapasów.

Wkład przyrostu zapasów do wzrostu gospodarczego zwiększył się z 4,3 pkt. proc. w IV kw. do 7,7 pkt. w I kw – stwierdzili ekonomiści Credit Agricole.

W I kwartale dynamika PKB zwiększyła się do 8,5 proc. rok do roku wobec 7,6 proc. w IV kw. 2021 r., kształtując się zgodnie z opublikowanym wcześniej wstępnym szacunkiem – podał GUS. Jak wskazali analitycy Credit Agricole, jedyną składową PKB, która przyczyniła się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego w I kw., była zmiana zapasów. Według nich, wkład przyrostu zapasów do wzrostu gospodarczego zwiększył się z 4,3 pkt. proc. w IV kw. do 7,7 pkt. w I kw., kształtując się na najwyższym poziomie w historii danych, którymi dysponujemy.

Przewidywaliśmy, że przedsiębiorcy w warunkach rosnącej inflacji będą chcieli w jak największym stopniu zabezpieczyć swoje marże poprzez powiększanie zapasów. Podsumowanie wyniku PKB za pierwszy kwartał 2022 pokazało skalę tego zjawiska. To właśnie budowanie zapasów stanowi największą część 8,5-procentowego przyrostu PKB, bo aż 7,7 pkt proc – odnotowuje Jacek Obrocki, wiceprezes PragmaGO.

Jego zdaniem firmy nie są w stanie finansować wzmożonych zakupów na zapas, bazując na własnych środkach obrotowych.

- Muszą poszukiwać finansowania zewnętrznego. Dobrym rozwiązaniem, szczególnie w sektorze MŚP, okazał się faktoring, który odnotował w ujęciu rynkowym w 1 kwartale 2022 wzrost na poziomie 33 proc. Wyniki PragmaGO w tym czasie (49 proc. wzrost obrotów z faktoringu) potwierdzają trend rynkowy – twierdzi Jacek Obrocki. Dodaje przy tym, że faktoring to jedno z narzędzi, które przedsiębiorcy mogą wykorzystać do zarządzania marżą w sytuacji dalszego prognozowanego wzrostu cen.

Rynek nieruchomości komercyjnych

Zarządzanie marżą dotyczyć może np. rynku najmu powierzchni komercyjnych. Z raportu doradczej firmy JLL wynika, że w pierwszym kwartale 2022 roku w sposób widoczny wzrosły stawki najmu. Najbardziej zauważalny jest on w lokalizacjach miejskich – m.in. w Warszawie, gdzie czynsze bazowe osiągają już prawie 6 euro/mkw./miesiąc. Bazowe wartości czynszu w przypadku big-boxów na rynkach Wielkiej Piątki (czyli m.in. Górny Śląsk czy Warszawa) wzrosły o 5-10 proc.