Płacenie zbliżeniowe bez karty: mBank oferuje dwie nowe usługi

Co kwartał liczba transakcji klientów, które realizują z użyciem smartfonów wzrasta o 25 proc. i obecnie sięga już ponad 77 mln. mBank wychodzi na przeciw wymaganiom rynku i wprowadza dwie nowe usługi płatności zbliżeniowych.

mBank wprowadza do swojej oferty dwie nowe usługi, które pozwalają płacić zbliżeniowo bez użycia plastikowej karty: SwatchPAY! i Xiaomi Pay.

Płatności Xiaomi Pay dostępne są z opaską Mi Smart Band 6 NFC. To nowa opaska od Xiaomi, z funkcją płatności zbliżeniowych. Oprócz tego, że pozwala na śledzenie aktywności fizycznej, działa jak cyfrowy portfel. Wystarczy pobrać aplikację na telefon z systemem Android lub iOS. Płatności dostępne są dla kart debetowych i kredytowych Mastercard.

SwatchPAY! to system dostępny w kilkunastu modelach marki Swatch. Żeby z niego korzystać wystarczy ściągnąć specjalną aplikację na smartfona i za jej pośrednictwem dodać do zegarka kartę płatniczą mBanku.

Dodatkowo, energię potrzebną do zrealizowania płatności dostarcza terminal. Dzięki temu zegarkiem można płacić nawet wtedy, gdy bateria jest rozładowana.

Płatność zegarkiem Swatch jest naprawdę szybka. Wystarczy zbliżyć tarczę zegarka do terminala. Przy zakupach powyżej 100 zł wymagane jest podanie PIN-u do karty.