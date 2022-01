Podwyżki cen gazu i prądu dobijają gastronomię

– Ostatnie miesiące 2021 r. to galopująca inflacja cen zakupu napojów i żywności i drastyczny wzrost opłat za gaz i prąd. Zadłużenie branży gastronomicznej tylko do dostawców surowców zbliża się do astronomicznej sumy 1 miliarda złotych. Bankrutują wielopokoleniowe biznesy rodzinne, zwykle małe i średnie firmy – alarmuje Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej.

Konsekwencje tych podwyżek niestety już widać. Niektóre lokale są zmuszone zamknąć działalność (jak Pizzeria Viva La Pizza w Lublinie, która o sytuacji poinformowała na Facebooku) inne - szukają alternatywy, przestawiając się na... drewno (jak pizzeria Pizzaioli z Poznania).

To nie odosobniony problem. O trudnej sytuacji w związku z drastycznymi podwyżkami opłat głośno już w branżowych grupach w mediach społecznościowych.

– Wychodząc naprzeciw rosnącym cenom gazu i prądu od jutra w naszej restauracji będzie tylko chłodnik i dania z grilla - dopóki jeszcze można używać węgla drzewnego – pisze jeden z członków facebookowej grupy Gastronomia Razem.

