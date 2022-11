49 proc. Polaków deklaruje, że zmieniło podejście do lokowania kapitału - wynika z raportu, który na zlecenie Rodzinnych Inwestycji przygotował Kantar Public. Jako główną tego przyczynę respondenci podają wysoką inflację.

49 proc. Polaków zadeklarowało zmianę w podejściu do lokowania kapitału.

71 proc. ankietowanych posiada natomiast oszczędności, co oznacza wzrost o 7 proc. w stosunku do 2021 roku.

Najistotniejszym powodem zmiany podejścia do lokowania kapitału okazała się wysoka inflacja.

Wg badania, przeprowadzonego przez Kantar Public dla Rodzinnych Inwestycji na reprezentatywnej grupie ponad 1000 Polaków, niemal połowa ankietowanych przyznaje, że w ciągu ostatnich dwóch lat ich podejście do lokowania kapitału się zmieniło. Najczęściej do zmiany przyznają się osoby z wyższym wykształceniem (54 proc.), respondenci w wieku 25-35 lat (59 proc.) oraz mieszkańcy dużych miast (liczących od 200 do 500 tys. mieszkańców).

Inflacja blokuje inwestycje

Najistotniejszym powodem zmiany podejścia do lokowania kapitału okazała się wysoka inflacja, która była istotna dla 47 proc. respondentów. Ankietowani w znacznie niższym stopniu wskazywali także na inne przyczyny zmiany swego podejścia, takie jak: rosnące stopy procentowe (12 proc.), niepewność związaną z pandemią (8 proc.), poprawę własnej sytuacji materialnej (7 proc.) lub jej pogorszenie (6 proc.), konflikt zbrojny na Ukrainie (7 proc.) czy zmiany cen na rynku nieruchomości czy gruntów (5 proc.). Jedynie 2 proc. Polaków przyznaje, iż nie ma wystarczającej wiedzy, jak inwestować.

- Rzeczywiście, obserwujemy, iż inwestorzy zmienili swe podejście do inwestowania: obecnie są dużo ostrożniejsi w podejmowaniu decyzji, a proces ten wydłużył się dwukrotnie. Co interesujące, transakcje po takiej dokładnej analizie, często są wyższe niż pierwotnie planowane, czyli jeśli inwestor planował zakup działki za określoną kwotę, ostatecznie decyduje się na ulokowanie wyższego kapitału i kupuje np. większą działkę - mówi Jakub Węglarski, ekspert Rodzinnych Inwestycji.

Z badań wynika, że 25 proc. osób, które zmieniły swoje podejście do lokowania kapitału, zadeklarowało, iż wcześniej nie myślało o lokowaniu kapitału, jednak teraz planują to zrobić, 18 proc. rozważało wcześniej lokowanie kapitału, jednak porzuciło ten pomysł, a 16 proc. wcześniej lokowało kapitał, jednak z tego zrezygnowało. 23 proc. respondentów, jako przyczynę zmiany podejścia do lokowania kapitału zadeklarowało dokształcenie się w tym zakresie, a 7 proc. - skorzystanie z rady eksperta.

Co ciekawe, z osób, które nie zmieniły swego podejścia do lokowania kapitału, aż 51 proc. przyznało, że nie lokowało nigdy kapitału i nie zamierza tego robić, a tylko 31 proc. zadeklarowało, że wcześniej to robiło i zamierza robić to w dalszym ciągu. Natomiast aż 71 proc. respondentów posiada oszczędności, w postaci pieniędzy, wartościowych przedmiotów czy nieruchomości, rozumianych jako lokata kapitału.

Polacy zaciskają pasa

- Mimo utraty wartości pieniądza, która często przekłada się na realnie niższe zarobki, obserwujemy rosnący odsetek osób, które starają się oszczędzać. Niewątpliwie wiąże się to z rosnącą świadomością ekonomiczną Polaków. Jednocześnie, obecnie zwracają baczną uwagę na to, gdzie lokują swój kapitał. Niestabilna sytuacja rynkowa a także inflacja powodują, że najpierw chcą poznać dokładnie wszystkie aspekty danego instrumentu finansowego, a dopiero potem podejmują decyzję - wyjaśnia Jakub Węglarski.









