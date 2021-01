Polnord wycofuje akcje z parkietu

Takie posunięcie zapowiedziała wcześniej Cordia, główny akcjonariusz Polnordu, posiadający ponad 90 proc. udziałów. Za podjęciem uchwały oddano 90,6 mln głosów, czyli 99,91 proc. liczby głosów obecnych na NWZ.

Uchwała zobowiązała zarząd do złożenia wniosku do KNF o zezwolenie na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. „W rezultacie w terminie wskazanym przez Komisję Nadzoru Finansowego z rynku wycofanych zostanie 32 688 727 akcji Polnordu o wartości nominalnej 2 zł każda” - czytamy w komunikacie.

Trwa wezwanie na sprzedaż akcji

W grudniu Cordia International Zrt. ogłosiła publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż nie znajdujących się w jej posiadaniu około 7,08 proc. akcji spółki po cenie 3,55 zł za akcję. Zapisy trwają do 20 stycznia 2021 r. Przewidywany termin zawarcia transakcji to 25 stycznia 2021 r., a rozliczenia – 28 stycznia 2021 r.

Zgodnie z treścią wezwania Cordia może rozważyć przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji Polnordu po osiągnięciu lub przekroczeniu 95 proc. głosów na WZA spółki, niemniej nie jest to obowiązkowa procedura podczas delistingu. Spółka zapowiada, że złożenie wniosku do KNF ws. wycofania nastąpi niezależnie od wyniku wezwania.

Więcej na WNP.pl