Polska Strefa Inwestycji - resort finansów opublikował objaśnienia podatkowe

Polska Strefa Inwestycji – objaśnienia podatkowe MF. fot. Fotolia









Autor: Deloitte

Dodano: 13 mar 2020 10:19

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu (DoW), w ramach „Polskiej Strefy Inwestycji”. To co stanowi pewne zaskoczenie, to rozmiar wskazanych objaśnień oraz ich tematyka.