BLIKIEM można płacić w całym polskim e-commerce i coraz większej liczbie globalnych platform, a także w ponad 934 tys. terminali płatniczych i 20 tys. bankomatów. Usługi BLIKA, które obecnie zyskują na popularności to przelew na telefon – czyli możliwość natychmiastowego przekazywania pieniędzy między użytkownikami bez konieczności podawania numeru rachunku bankowego odbiorcy – oraz płatności zbliżeniowe. Tylko w trzecim kwartale tego roku zbliżeniowo BLIKIEM zapłacono 21,5 mln razy. Od momentu udostępnienia usługi skorzystano z niej w 100 krajach na 6 kontynentach.

Zamykamy ten rok znaczącymi wzrostami we wszystkich usługach. W ciągu tych ostatnich miesięcy obserwowaliśmy ponadprzeciętne zainteresowanie użytkowników dostępnymi funkcjami BLIKA. Od początku istnienia systemu, czyli w niecałe 8 lat, zarejestrowaliśmy około 2,7 mld transakcji, z czego ponad miliard miało miejsce w samym mijającym roku 2022. To pokazuje skalę popularności BLIKA w Polsce i jest dla nas motywacją do dalszego rozwoju w za granicą. Naszą ambicją jest, aby BLIK stał się systemem płatności angażującym użytkowników europejskich aplikacji bankowych w zakresie szeroko rozumianych płatności cyfrowych – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu płatności mobilnych BLIK.