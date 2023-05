Wakacyjna praca nad morzem to kusząca perspektywa. Można zarobić od 3,5 do nawet 10 tys. zł. Teoretycznie można zarabiać i wypoczywać. Jednak praktyka pokazuje, że na relaks zazwyczaj brakuje czasu.

Zapotrzebowanie na pracowników sezonowych nadmorskich miejscowościach jest ogromne.

Zwłaszcza na kucharzy, kelnerów oraz ekipy sprzątające.

Powyżej średniej płacy są oferty w turystyce w Gdańsku, Sopocie i Gdyni.

Pierwszy kryzys na rynku turystycznej pracy sezonowej był widoczny przed majówką. Młodzi pracownicy, na których zatrudnienie liczy branża, zajęci byli wówczas szkołą. W okresie przedwakacyjnym w nadmorskich miejscowościach już poszukiwani są pracownicy.

Jak podaje Dziennik Bałtycki, podczas sezonowej pracy wakacyjnej w nadmorskich miejscowościach w Polsce można zarobić od 3,5 do nawet 10 tys. zł. Pracownicy już są poszukiwani. Na 2-3 miesiące potrzebni są sezonowi pracownicy hotelowi i restauracyjni, a także tacy, którzy poprowadzą bary, stoiska z pamiątkami oraz rozrywką. Doświadczenie zdobyte w poprzednim sezonie pozwala negocjować wyższą stawkę.

Najbardziej poszukiwani na okres wakacyjny są kelnerzy, barmani, pomoce kuchenne i kucharze. Masowo w okresie letnim poszukiwane są też osoby do sprzątania, które znajdą zatrudnienie nie tylko w hotelach, ale i w prywatnych apartamentach, czy kwaterach.

Dziennik Bałtycki podaje stawki jakie można zarobić sezonowo. Wydają się być one satysfakcjonujące. Sprzątaczki, pokojówki mogą zarobić od 3,5 do 5 tys. zł za sezon. Kelnerzy - od 3,8 do 6 tys. zł. Kucharki/kucharze zaś mogą otrzymać nawet 12 tys. zł za miesiąc. W punktach gastronomicznych za pracę zmianową z zakwaterowaniem sprzedawca gofrów i zapiekanek może liczyć na 22 - 25 zł brutto za godzinę.

Powyżej średniej są oferty pracy w turystyce w należących do najdroższych w Polsce Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Jednak jednocześnie są tu znacznie wyższe wymogi co do pracowników.

Choć stawki są dobre, to pracy jest bardzo dużo, Ten kto liczy nie tylko na pracę , ale i na wypoczynek może się rozczarować. Do tego tylko nieliczni pracodawcy proponują zakwaterowanie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl