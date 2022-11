Zatrudnienie w sektorze OZE do 2050 roku powinno wzrosnąć aż pięciokrotnie.

Aż 85 proc. nowych pracowników znajdzie pracę w sektorze energetyki wiatrowej i fotowoltaiki.

Stanowiska sprzedażowe są jednymi z najbardziej popularnych zawodów w branży OZE.

Zatrudnienie w branży OZE znajdą zarówno pracownicy z wiedzą techniczną, jak i z umiejętnościami dotyczącymi realizacji działań w obszarze postawienia i serwisowania sprzętu.

Skrót OZE oznacza odnawialne źródła energii, których wykorzystanie nie wiąże się z długotrwałym deficytem, ponieważ odnawiają się w krótkim odstępie czasu. Należą do nich m.in. energia słoneczna, energia pływów wodnych, energia wiatru, czy biomasa. Jak podaje Międzynarodowa Agencja Energetyki Odnawialnej w branży odnawialnych źródeł energii pracuje już na całym świecie ponad 9,8 mln ludzi. Do roku 2030 liczba ta ma wzrosnąć do 24 mln. Obecnie krajami zatrudniającymi najwięcej specjalistów z tego obszaru były Niemcy z liczbą ok. 334 tys. zatrudnionych oraz Francja (ok. 162 tys.). Polski rynek jednak także coraz silniej spogląda w kierunku OZE, a rozwijanie różnorodnych źródeł energii jest korzystne, a nawet uzasadnione z punktu widzenia polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.

Wśród najbardziej popularnych zawodów w branży OZE znajdują się:

Stanowiska sprzedażowe:

Doradca klienta ds. OZE

Przedstawiciel handlowy z doświadczeniem w branży OZE

Manager sprzedaży ds. OZE

Stanowiska techniczne:

Projektant Instalacji Fotowoltaicznych

Audytor Instalacji Fotowoltaicznych

Kierownik Projektu

Inżynier Budowy ds. Odnawialnych źródeł energii

Projektant Dokumentacji Technicznej

Stanowiska dotyczące pracy fizycznej:

Monter paneli fotowoltaicznych

Serwisant

Brygadzista ds. Odnawialnych źródeł energii

Jak widać, zatrudnienie w branży OZE znajdą zarówno pracownicy z wiedzą techniczną, osoby z doświadczeniem w sprzedaży, ale także z umiejętnościami dotyczącymi realizacji działań w obszarze postawienia i serwisowania sprzętu. - Obserwujemy duże zainteresowanie pracą w branży OZE. Jest to spowodowane faktem, iż praca w niej jest stabilna i bezpieczna, a właśnie tego poszukują obecnie Polacy - mówi Szymon Masło, prezes Neptun Energy.

Monter instalacji elektrycznych może zarobić między ponad 8000 zł, doradca klienta powyżej 4000 zł, a sprzedawca nawet 20 000 zł.

Dużym zainteresowaniem cieszą się oferty pracy handlowca w branży OZE. Zarobki oscylować mogą nawet w okolicach 20 tysięcy miesięcznie. Od kandydata oczekiwana jest przede wszystkim komunikatywność i skrupulatność, ponieważ produkt jest na tyle interesujący, że klient często już przy pierwszej, odpowiednio poprowadzonej rozmowie jest w stanie podjąć decyzje o zakupie - podsumowuje Szymon Masło z Neptun Energy.





