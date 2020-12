Premiera platformy crowdinvestingowej nFund.pl

Koronawirus udowodnił, jak ważna dla biznesu jest obecność w sieci. Oczywistym jest, że by przetrwać w 2020 roku trzeba prowadzić sprzedaż w Internecie. Nie każda branża była na to przygotowana, ale jak mówi stare przysłowie: „potrzeba matką wynalazku”. Dotyczy to również branży nieruchomości komercyjnych, która otworzyła się właśnie na inwestorów indywidualnych w sieci – a to dzięki platformie crowdinvestingowej nFund.pl.

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, na dobre zagościło w świadomości polskich inwestorów. Wystarczy wspomnieć o niedawnym rekordzie, czyli zbiórce ponad 4 milionów złotych w 40 minut na rzecz firmy Kombinat Konopny SA. Czy to wspierając akcje charytatywne i społecznościowe, czy inwestując w innowacyjne projekty, Polacy chętnie wspierają projektodawców przez Internet. Szacowana wartość tego rynku w 2020 roku to 1,1 miliarda złotych, co stanowi wzrost o 55,43 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Niestety, nie każdy i nie na wszystko może zebrać fundusze w tej formie. Jedną z branż, które zostały w tyle, są nieruchomości komercyjne. W Polsce praktycznie nie istnieje sposób, by ulokować oszczędności w nieruchomości nastawione na wysokie zwroty przez Internet. Niedawno się to zmieniło – pod koniec listopada premierę miała platforma nFund.pl gdyńskiej grupy Cirrus Capital.

Inwestuj online z pełnym bezpieczeństwem

Za pomocą platformy nFund.pl każdy może ulokować oszczędności w nieruchomościach komercyjnych. Jeszcze niedawno popularne wśród polskich inwestorów były condohotele, jednak ciężko było zainwestować np. w biura bądź galerie handlowe. Powód był prosty: kwota, która była potrzeba do takich inwestycji, często przekraczała możliwości przeciętnego Kowalskiego.

– Od początku działalności stawialiśmy na współpracę z inwestorami indywidualnymi. Dzięki temu możemy realizować duże projekty, a nasi inwestorzy otrzymują zwroty znacznie przekraczające te oferowane przez banki. Platforma nFund.pl to przeniesienie tego podejścia do sieci - mówi Adam Komorowski, prezes grupy Cirrus Capital.

Co prawda inwestorzy mogą zapoznać się szczegółowo z projektami i rozpocząć proces inwestycji online, ale na końcu i tak niezbędna będzie wizyta u notariusza. Twórcy tłumaczą to polskim prawem, ale również chęcią zabezpieczenia każdej inwestycji.

1

2