Producenci plastiku krytykują nową daninę

W przyjętym na szczycie UE dokumencie znalazł się zapis o obowiązkowym wprowadzeniu przez wszystkie kraje członkowskie podatku od opakowań z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi w wysokości 0,80 euro za kilogram od roku 2021. - Jest to wydarzenie dla naszej branży bez precedensu i informacja najgorsza z możliwych - komentuje Robert Szyman, dyrektor generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS).

- W przyjętym w ramach trwających aktualnie negocjacji unijnych dokumencie końcowym (final conslusions) znalazł się zapis (art. 146) o obowiązkowym wprowadzeniu przez wszystkie kraje członkowskie podatku od opakowań z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi w wysokości 0,80 euro za kilogram od roku 2021.

Za jego przyjęciem opowiedziały się wszystkie kraje członkowskie, w tym Polska.

- Jest to wydarzenie dla naszej branży bez precedensu i informacja najgorsza z możliwych. Oznacza ona, że nowa danina będzie stanowiła od 25 do 80 proc. ceny produktu, co w oczywisty sposób wpłynie na nasze firmy i ich kondycję - komentuje Robert Szyman, dyrektor generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS).

W jego ocenie w szczególny sposób dotknie to polskie podmioty z branży.

- Będzie tak ponieważ Polska jako kraj nie dysponuje sprawnym systemem zbiórki, selekcji i przerobu odpadów z tworzyw, w tym opakowaniowych. Mimo wielokrotnych deklaracji ze strony rządu nadal nie wiadomo, jak ten problem ma zostać rozwiązany - wskazuje Robert Szyman.

