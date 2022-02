Program EBOR-u „Zielone Miasta”. Sprawdzamy, jak przebiega i jak dołączyć do grona zielonych miast

Ekologiczne wyzwania miasta wymagają odejścia od tzw. silosowego myślenia, bo skupia się ono jedynie na konkretnych inwestycjach. Niezbędny jest szerszy kontekst przedsięwzięcia, który zapewnia m.in. program EBOR-u „Zielone Miasta”. Nie ogranicza się on do oszczędności energii czy mniejszego zużycia wody, ale bierze również pod uwagę aspekty urbanistyczne, takie jak np. nadmierne rozrastanie się przedmieść. Polskimi pionierami projektu są Warszawa oraz Wałbrzych.

W programie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju „Zielone Miasta” uczestniczą na razie tylko dwa polskie miasta: Warszawa i Wałbrzych. Dlaczego akurat one. Czy to znaczy, że najbardziej się przejmują ochroną środowiska?



Agnieszka Szymczyk, Senior Banker Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, odpowiedzialna za program „Zielonych Miast” w Polsce: Oba te ośrodki bardzo odpowiedzialnie traktują ekologiczne wyzwania. Inwestycje w Warszawie nasz bank finansował od dłuższego czasu – m.in. projekt Tramwajów Warszawskich czy zakup taboru dla drugiej linii metra. Od pewnego czasu pracowaliśmy nad drugim kredytem dla Metra Warszawskiego w związku z rozszerzeniem drugiej linii. Ten proces się mocno przedłużał, ale w trakcie tej procedury stwierdziliśmy, że Warszawa byłaby dobrym kandydatem na pierwszego polskiego uczestnika naszego programu „Zielonych Miast”. Tym bardziej, że włączenie do projektu zawsze rozpoczyna się od identyfikacji projektu startowego, który nasz bank może sfinansować. Musi on oczywiście dawać odpowiedni efekt ekologiczny – ograniczać zużycie energii przynajmniej o 20 proc. lub polepszyć efektywność energetyczną o 20 proc. albo poprawić zrównoważone gospodarowanie zasobami także o co najmniej 20 proc. W Warszawie zakup taboru, zgodnie z naszymi wyliczeniami, idealnie się do tego wpasował. Dzięki temu stolica przystąpiła do programu w czerwcu 2020 r.

Agnieszka Szymczyk, Senior Banker Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, odpowiedzialna za program „Zielonych Miast” w Polsce

