Magazyny są dziś najjaśniejszą częścią branży nieruchomości - powiedział podczas Property Forum 2022 Zbigniew Jagiełło, członek rady nadzorczej BLIK.com.

Magazyny są najjaśniejszą częścią branży nieruchomości - powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego SA w latach 2009-2021, członek rady nadzorczej BLIK.com podczas sesji inauguracyjnej Property Forum „Wyzwania rynku nieruchomości komercyjnych”.

Co tak wzmocniło pozycję magazynów na rynku nieruchomości komercyjnych?

- Covid przyspieszył transmisję sprzedaży offline'u do online’u, w związku z tym rynek potrzebuje więcej magazynów, z których są wysyłane produkty do klientów indywidualnych oraz przyjmowane zwroty zamówień. Poza tym zerwanie łańcuchów dostaw spowodowały to, że potrzebne są magazyny na dłuższy okres niż dostawy typu just in time – wyliczał Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego SA w latach 2009-2021, członek rady nadzorczej BLIK.com.

Dodał, że Polska umiejętnie wykorzystuje swoje położenie geograficzne, które historycznie zawsze było jej przekleństwem.

– Stara się być hubem logistycznym dla Północy, Południa i Zachodu, bo Wschód – można już dzisiaj powiedzieć – powoli sam się odcina – podkreślił Zbigniew Jagiełło.

Przyznał, że w obecnej sytuacji rynkowej oczekiwania banków wobec rentowności nieruchomości komercyjnych są coraz większe.

Polska umiejętnie wykorzystuje swoje położenie geograficzne, które historycznie zawsze było jej przekleństwem.

- Jest to związane z tym, że koszty finansowania będą większe, także koszty funkcjonowania firm wzrosną z powodu inflacji oraz ogólnej niepewności. Jest to zatem trudniejszy okres dla branży nieruchomości komercyjnych – uważa Zbigniew Jagiełło.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl