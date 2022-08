PRS w Polsce gwałtownie przyspiesza. Trzeba nam miliona dodatkowych domów

Prognozy na kolejne lata wskazują, że nieruchomości typu PRS będą się intensywnie rozwijać. Wg. zapowiedzi inwestycyjnych, w ciągu kolejnych 5-7 lat w Polsce ma powstać ok. 60 tys. mieszkań na wynajem. To gigantyczny wzrost podaży.

Prognozy eksperckie deweloperskiego rynku mieszkaniowego i rynku mieszkań na wynajem w Polsce wskazują, że sektor przyspiesza.

Wynajem instytucjonalny przyszedł do Polski z dobrze rozwiniętych rynków Europy, takich jak Niemcy i Szwajcaria.

W Polsce obserwujemy obecnie wczesną fazę rozwoju sektora.

Wynajmującymi są osoby w wieku od 25 do 35 lat, młode, ale pracujące.

Nawet 1 mln. uchodźców ukraińskich na stałe zostanie w Polsce - to niespodziewane i gigantyczne wyzwanie dla sektora mieszkaniowego.

Udział funduszy PRS w całkowitych zasobach mieszkaniowych Warszawy to ok. 2,5 proc. W Berlinie sektor mieszkań PRS stanowi 34 proc.

Rynek najmu instytucjonalnego, zwanego PRS, jest w Polsce bardzo młody. Jego początek to 2014 r. Zadebiutował wtedy państwowy Fundusz Mieszkań na Wynajem - pierwszy na polskim rynku najmów instytucjonalnych. To właśnie w roku 2014 r. Fundusz kupił swój pierwszy budynek wielorodzinny pod wynajem. A potem nic się nie działo. Przełom w sektorze przyniósł rok 2019. Odpowiadając na rosnący popyt ze strony inwestorów, deweloperzy ruszyli z ofertą mieszkań na wynajem.

Trend wynajmu instytucjonalnego wywodzi się z najbardziej rozwiniętych rynków w Europie. Takich, jak Niemcy czy Szwajcaria. W Polsce jesteśmy we wczesnej fazie rozwoju tego sektora. Przyczyniła się do tego pandemia, przynosząc niepewność dotyczącą rynku nieruchomości – komentuje Paulina Brzeszkiewicz-Kuczyńska, research and data manager w Avison Young.

Wynajmującymi mieszkania w formule PRS są ci, którzy jeszcze nie kupują dla siebie mieszkania. To zwykle osoby w wieku od 25 do 35 lat. Jeszcze bardzo młode, ale już pracujące. Zazwyczaj single i młode rodziny bez dzieci. W grupie klientów korzystających z PRS są też obcokrajowcy, przyjeżdżający w ramach programów studenckich ale i do pracy.

Bardzo atrakcyjny rynek PRS

Fundusze inwestujące w nieruchomości lubią kupować całe budynki mieszkalne, a nawet całe osiedla pod wynajem. Dlatego wraz z rozwojem sektora PRS na rynku deweloperskim można zaobserwować zmiany. Model współpracy przy realizacji projektów mieszkaniowych PRS to umowa typu Built to Rent. Te budynki od początku są projektowane i budowane z przeznaczeniem na wynajem. Formuła ta na kolejnym etapie inwestycji pozwoli funduszowi łatwo ujednolicać stawki najmu.

Rynek PRS w Polsce jest postrzegany jako bardzo atrakcyjny: konkurencja jest mniejsza niż w Europie Zachodniej, a poziom zwrotów z inwestycji relatywnie wyższy.

Otoczenie sprzyja ofercie PRS

Okoliczności sprzyjają sektorowi. Sprawiają, że rośnie zaangażowanie biznesowe funduszy inwestycyjnych w inwestycje w Polsce.

Napływ ukraińskich uchodźców do Polski sprawił, że wielokrotnie wzrosło zapotrzebowanie na najem. Dlatego wzrosło także zainteresowanie inwestycjami pod wynajem. Wg. szacunków ekspertów nawet 1 mln. uchodźców ukraińskich na stałe zostanie już w Polsce. To niespodziewane i gigantyczne wyzwanie dla sektora mieszkaniowego.

W ciągu tygodnia po agresji Rosji na Ukrainę, polska oferta mieszkań na wynajem stopniała o niemal 30 proc. Tymczasem wzrost stóp procentowych i większe koszty kredytów mają swoje odzwierciedlenie w bieżących decyzjach mieszkaniowych Polaków. Coraz częściej z korzyścią dla umów najmu, nie umów kupna mieszkania.

Deweloper lubi projekty PRS

Także deweloperzy widzą dla siebie całkiem dobre perspektywy. Kiedy na rynku nagle rośnie popyt na najem - popyt na zakupy pakietowe jest analogicznie wysoki. To przekłada się na konkretne transakcje. W tym roku znaczące były szczególnie dwie z nich. W pierwszym kwartale umowa funduszu Vivion, na pozyskanie dwóch budynków osiedla Metro Połczyńska od Victoria Dom. W drugim kwartale był to zakup czterech budynków mieszkalnych przez Heimstaden Bostad od Dantex. Obiekty położone są na osiedlu mieszkaniowym Aurora, w Warszawie, w dzielnicy Włochy.

Heimstaden, który jest wiodącym europejskim operatorem nieruchomości na wynajem jeszcze w styczniu ub. roku zawarł z firmą Marvipol Development przedwstępne umowy nabycia łącznie 668 lokali mieszkalnych w trzech warszawskich inwestycjach:

Moko Botanika,

Unique Tower

Studio Okęcie

Umowy opiewają na kwotę ok. 380 mln zł. Pierwszą część transakcji sfinalizowano z końcem lipca 2022 r, a spółka z grupy Heimstaden została właścicielem 146 mieszkań w osiedlu Moko Botanika. Wartość transakcji przekroczyła 77 mln PLN.

- Tempo prac pokazuje, jak ogromne jest zapotrzebowanie na te lokale. Pierwsi lokatorzy kompleksu Moko Botanika już odebrali od nas klucze – mówi Edyta Lis, project manager w Avison Young. Firma prowadzi nadzór inwestorski i odbiory techniczne mieszkań w tym projekcie.

Lokator rozważa PRS

Lokale na wynajem są zwykle wykańczane na wysoki połysk. Jakość materiałów i wykończeń to dodatkowa zachęta dla najemców. Dla inwestorów to konieczność: konkurencją na rynku są często dobrze położone i skomunikowane, lecz leciwe mieszkania, latami wynajmowane bez remontu, z używanymi meblami.

W mieszkaniach oferowanych w konwencji PRS wynajmujący mogą być pierwszymi lokatorami. To pozwala cieszyć się nowoczesnym, uniwersalnym wystrojem wnętrz. Deweloperzy starają się też, aby atutem w obiektach z mieszkaniami na wynajem było zielone otoczenie budynków.

Prognozy dla rynku PRS

Prognozy na kolejne lata wskazują, że nieruchomości typu PRS będą się intensywnie rozwijać. Wg. zapowiedzi inwestycyjnych, w ciągu kolejnych 5-7 lat w Polsce ma powstać ok. 60 tys. mieszkań na wynajem. To gigantyczny wzrost w stosunku do obecnej podaży. Wliczając obecne projekty w przygotowaniu, ilość oferowanych lokali na wynajem wzrośnie wówczas o ponad 100 proc.

Udział funduszy PRS w całkowitych zasobach mieszkaniowych w Warszawie to obecnie jedynie ok. 2,5 proc. W przykładowym Berlinie współczesny sektor mieszkań PRS stanowi 34 proc.