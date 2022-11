Świat zmierza w kierunku najgorszego kryzysu finansowego od II wojny światowej, ostrzega gigant funduszy hedgingowych Elliott Management Corp. cytowany przez MarketWatch.

Dyrektorzy wiodącej firmy funduszy hedgingowych Elliott Management Corp. ostrzegają, że świat zmierza w kierunku najgorszego kryzysu finansowego od czasów II wojny światowej.

Nadciągająca hiperinflacja może doprowadzić do "globalnego upadku społecznego", ostrzega fundusz hedgingowy Elliott, podkreślając, że "inwestorzy nie powinni zakładać, że widzieli już wszystko".

Mająca swoją siedzibę na Florydzie firma miała ostrzegać w liście do inwestorów, który podobno był widziany przez Financial Times, że światowa gospodarka znajduje się w trudnej sytuacji, która może prowadzić do hiperinflacji.

Jak donosi MarketWatch, firma kierowana przez miliardera Paula Signera i Jonathana Pollocka, miała powiedzieć swoim klientom, że "inwestorzy nie powinni zakładać, iż widzieli już wszystko" tylko dlatego, że doświadczyli krachu z 1987 roku, bańki internetowej, światowego kryzysu finansowego w 2008 roku czy poprzednich boss i hoss.

W liście napisano podobno, że świat jest „na ścieżce do hiperinflacji”, która może doprowadzić do „globalnego upadku społecznego i konfliktów społecznych lub międzynarodowych”.

Według artykułu MarketWatch, Elliott twierdził podobno, że rynki nie osiągnęły jeszcze najniższego poziomu spadku oraz, że spadek na rynkach akcji o ponad 50% byłby "normalny".

