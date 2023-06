Premier w wywiadzie dla "Wprost" zasugerował, że rząd rozważa przedłużenie wakacji kredytowych, ale odniesione do kryterium dochodowego.

Rząd rozważa przedłużenie wakacji kredytowych.

Jednocześnie uzależni je od kryterium dochodowego - powiedział w wywiadzie dla "Wprost" Mateusz Morawiecki.

- Rozważamy przedłużenie wakacji kredytowych o kolejne pół roku lub nawet o rok. Jednak jeśli się na to zdecydujemy, to myślimy w tym przypadku właśnie o zastosowaniu kryterium dochodowego - powiedział szef rządu.

Wcześniej premier zapowiadał: - Analizujemy ewentualne przedłużenie wakacji kredytowych, prawdopodobnie czerwiec, lipiec to będzie ten czas, kiedy podejmiemy odpowiednie decyzje w tej sprawie.

Program Wakacje kredytowe w zamierzeniu ma pomóc Polakom w spłacie zobowiązań finansowych w obliczy wysokiej inflacji i wzrostów stóp procentowych.

W ocenie analityków, w roku 2022 wakacje kredytowe miały więcej plusów niż minusów.

- Program ten wspierał tych Polaków, którzy mogliby sobie nie poradzić ze spłatą kredytu, a więc też stali oni przed zagrożeniem utraty dachu nad głową. To rodziłoby nie tylko bardzo poważne problemy społeczne. Taki scenariusz powodowałby też konieczność wymuszonego sprzedania nieruchomości przez bank lub samego kredytobiorcę. Przy ograniczonym popycie, mogłoby to doprowadzić do konieczności sprzedania mieszkania za ceną niższą niż cena zakupu. W 2024 roku ryzyko realizacji takiego negatywnego scenariusza będzie znacznie mniejsze - wyjaśniał Bartosz Turek, główny analityk HREIT.

