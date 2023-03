W ubiegłym tygodniu podano informacje dotyczące fuzji Credit Suisse i UBS. Czy 6 tysięcy pracowników szwajcarskiego banku w Polsce straci pracę?

UBS przejmie Credit Suisse.

Fuzja ma zakończyć się do końca 2023 roku.

Credit Suisse zatrudnia około 50 tys. pracowników, w tym ponad 6,2 tys. w Polsce.

Informacje o tym, że UBS przejmie swojego wieloletniego konkurenta, borykającego się z problemami finansowymi Credit Suisse, pojawiły się 19 marca br. Szwajcarski minister finansów powiedział, że ratowanie Credit Suisse jest konieczne, ponieważ upadek tak dużego banku spowodowałby trudne do wyobrażenia problemy na globalnym rynku finansowym.

Wkrótce po pojawieniu się oficjalnej informacji odnośnie fuzji pojawiły się pytania, co się stanie z pracownikami polskich oddziałów banku. Credit Suisse posiada punkty w Warszawie i Wrocławiu. Zatrudnia około 6,2 tys. osób, z czego blisko 5,2 tys. pracuje we Wrocławiu.

Credit Suisse nie poinformował oficjalnie o planowanych zwolnieniach w swoich strukturach. Gazetawroclawska.pl pisze natomiast, że amerykańska sieć Bloomberg dotarła do wewnętrznych komunikatów Credit Suisse. Bank zawiadomił pracowników o działaniach w związku z fuzją z UBS. Do połączenia ma dojść do końca 2023 roku i do tego czasu bank ma funkcjonować tak jak dotąd.

Niepokojący jest jednak ton komunikatu, który może budzić pewnie wątpliwości. Bank podaje, że rola pracowników zostaje bez zmian, ale jeśli zwolnienia okażą się konieczne, będzie komunikować to zgodnie z obowiązującymi w danym kraju wytycznymi i praktykami. Pracowników poinformowano także, że pensje i premie będą nadal wypłacane. Bank przyzna też nagrody za wyniki w 2023 roku dla osób do tego uprawnionych.

"Fakt" z kolei zapytał polski Credit Suisse wprost czy planuje zwolnienia, jednak pytanie pozostało bez odpowiedzi.

Problemy Credit Suisse, banku o zasięgu globalnym, pogłębiły perturbacje w światowym sektorze finansowym po niedawnym upadku amerykańskich Silicon Valley Bank i Signature Bank. W opinii analityków, skala i potencjalny wpływ Credit Suisse na globalną gospodarkę jest znacznie większy niż w przypadku amerykańskich banków regionalnych. Credit Suisse jest około dwa razy większy niż Lehman Brothers, gdy upadł, i wynosił około 530 miliardów franków szwajcarskich na koniec 2022 roku. Jest również znacznie bardziej globalnie powiązany z wieloma międzynarodowymi spółkami zależnymi, co sprawia, że uporządkowane zarządzanie sytuacją Credit Suisse jest jeszcze ważniejsze.

W 2022 roku bank miał stratę netto w wysokości 7,3 mld franków szwajcarskich. Przedstawiciele banku zapowiadali, że spodziewają się znacznej straty również w 2023 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl