Answear.com, spółka z branży e-commerce oferująca modę i produkty home&lifestyle w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, uzyskał w I kw. 15,3 mln zł zysku EBITDA i 3,4 mln zł zysku netto.

Answear.com odnotowało 3,43 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 3,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 11,78 mln zł wobec 0,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 15,34 mln zł wobec 3,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 271,14 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 178,18 mln zł rok wcześniej.

Przychody i zyski answear.com - spółki oferującej sprzedaż online odzieży i produktów home&lifestyle - wystrzeliły w pierwszym kwartale 2023 roku. Spółka zwiększyła udział marek premium w ofercie, co doprowadziło do wzrostu średniej wartości zamówienia. Przychody spółki wzrosły o 52,1 proc. rdr. do 271,1 mln zł.

Nowe rynki odpowiadały za 9,4 proc. sprzedaży w okresie trzech pierwszych miesięcy 2023 r.

W minionym kwartale spółka rozpoczęła również proces nabycia ZCP (Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa) Fashion Trends Group, w skład którego wchodzą marki Sneakerstudio i PRM. Answear.com dzięki przejęciu rozszerzy swoją działalność o nowy segment i grupy klientów – w szczególności Gen Z oraz klientów zainteresowanych produktami premium oraz luksusowymi - czytamy w komunikacie prasowym.

Jak podaje PAP, 11 maja NWZA wyraziło zgodę na sfinansowanie akwizycji w całości akcjami Answear.

Rosnące przychody ze sprzedaży pozwoliły spółce na zwiększenie budżetu marketingowego do poziomu 40,5 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 28,5 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku. W raportowanym okresie spółka przeprowadziła szeroko zasięgową kampanię medialną, również na nowo otwartych rynkach - brzmi komunikat prasowy.

Spółka od ponad dwóch lat jest notowana na warszawskiej giełdzie. Od początku stycznia br. jej kurs urósł o 39 proc., a przez minione 12 miesięcy - o 87 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl