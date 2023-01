Notowana na rynku głównym GPW firma Miraculum w 2022 roku wygenerowała 43,3 mln zł przychodów w porównaniu do 33,7 mln zł rok wcześniej. W grudniu 2022 spółka wypracowała 2,6 mln zł przychodów.

W minionym miesiącu spółka zrealizowała sprzedaż do stałych partnerów między innymi z Iraku, Rumunii i Hiszpanii.

Zrealizowała również pierwszą sprzedaż produktów JOKO do nowego klienta z Arabii Saudyjskiej.

Jest to ważny krok w budowaniu świadomości tej marki wśród konsumentów w krajach Zatoki Perskiej.

W ujęciu narastającym, od stycznia do grudnia, spółka zwiększyła przychody z tytułu sprzedaży w sklepie internetowym, które w tym okresie wyniosły 0,38 mln zł – jest to wzrost o 106 proc. r/r. Nowoczesny kanał dystrybucji na przestrzeni 12 miesięcy 2022 roku wygenerował 16,8 mln zł i jest to wzrost o 36 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. Sprzedaż na eksport w omawianym okresie wzrosła o 47 proc. r/r – w 2022 r wyniosła 10,9 mln zł.

2023 rok zapowiada się obiecująco. W na pierwszy kwartał zaplanowana jest dostawa zamówienia dla klienta z Arabii Saudyjskiej o wartości 300 tys USD. Trwają prace związane z produkcją. Realizacja tego kontraktu pozytywnie przełoży się na przychody spółki – komentuje Sławomir Ziemski, członek zarządu Miraculum.

W grudniu Miraculum ogłosiło wznowienie produkcji kultowej wody kolońskiej PRASTARA. Kompozycję zapachową opracowano na podstawie łacińskiego manuskryptu znalezionego w latach 50-tych w archiwum przedwojennej firmy PIXIN. Woda była produkowana przez Miraculum przez kilkadziesiąt lat w XX wieku. Spółka oprócz wznowienia produkcji planuje odświeżenie wizerunku marki i spodziewa się, że produkt szybko zyska uznanie wśród klientów – szczególnie w środowisku barberskim.

